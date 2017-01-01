Взрыв во Львове: Четверо ждут операции, двое - в реанимации

В больнице рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газового баллона на ярмарке в центре Львова.

Пострадавшие от взрыва во Львове ждут операций city-adm.lviv.ua

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Четверым пострадавшим в результате взрыва газового баллона на Рождественской ярмарке во Львове проведут операции. Об этом сообщил заместитель главного врача 8-й клинической больницы Львова Игорь Стояновский, передает УНН.

Сейчас в больнице, по его словам, находятся пятеро пострадавших. Четверо из них- работники ярмарки. Пятый, простой прохожий, получил незначительные травмы.

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“Четверо пациентов в тяжелом состоянии, имеют тяжелые ожоги. Сегодня планируем выполнить первичные оперативные вмешательства. Двое пациентов сейчас находятся в реанимации“, - уточнил Стояновский.

Напомним, ранее сообщалось, что на Рождественской ярмарке в центре Львова после взрыв газового баллона загорелся один из павильонов. Пострадали пять человек. Полиция открыла уголовное производство.