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В Минздраве утверждают, что украинцы довольны медреформой

Комментариев: 3
Более 76% украинцев, подписавших декларацию с семейным врачом, довольны качеством предоставляемых медицинских услуг, утверждают в Минздраве.
Врача выбрали около 23 млн украинцев
Врача выбрали около 23 млн украинцев
Минздрав Украины

Каждый второй украинец в 2018 году подписал декларацию со своим семейным врачом, из них 76% довольны качеством предоставляемых медицинских услуг. Об этом утверждает Министерство здравоохранения Украины, ссылаясь на результаты исследования социологической группы Рейтинг.

"В 2018 году декларации с семейными врачами, терапевтами или педиатрами подписали более 23 миллионов украинцев - это 50% жителей страны. Из них - 76,6% удовлетворены качеством медицинских услуг. Эта цифра значительно выше, чем ожидали украинские и зарубежные эксперты, и свидетельствует о мощном запросе на изменения, которые есть в обществе", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в 2019 году гарантированный пакет услуг не изменится.

"Со второй половины 2019 года будет работать программа Бесплатная диагностика. По направлению вашего семейного врача вы сможете проходить несколько видов рентгена, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца, анализы и другие диагностические исследования в любом медучреждении по вашему выбору, которое участвует в программе. Оплачивать услуги в программе будет Национальная служба здоровья", - заверили в министерстве.

Ранее Кабмин утвердил тарифы Национальной службы здоровья для медицинских учреждений первичной медицины на 2019 год.

Также сообщалось, что Верховная Рада отклонила законопроект №6634 О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины.

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Теги: Минздрав, украинцы, реформа, реформы, социологические исследования, медицинская реформа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Meritus    22.12.2018, 18:43
Оценка:  0
Meritus
Я підписав декларацію. Я не задоволений ні якістю, ні організацією, ні цінами медичних послуг.
M256    22.12.2018, 18:36
Оценка:  0
M256
146% подписавших декларацию довольные реформой
толян04    22.12.2018, 18:32
Оценка:  +1
толян04
гы гы в одном анекдоте 90 летний дет утверждал что он бабку по 3 раза на день любит!)) так "смертьреформа" усе довольны
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