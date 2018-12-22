Ограбивший девочку в парке полицейский отказывается давать показания
Читай также: В Винницкой области во время несения службы застрелился полицейский
Полицейский, который напал в Киеве на 12-летнюю девочку и угрожал ей ножом, отказывается от дачи показаний. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Сегодня Печерский районный суд города Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, также говорится в сообщении ведомства.
Читай также: В Киеве мужчина с игрушечным пистолетом ограбил заведение
Полицейскому объявили арест без права внесения за него залога. Преступнику грозит от 3 до 7 лет за решеткой по статье о разбое (187 статья УК).
Ранее сообщалось, что пьяный сержант полиции Главного управления Нацполиции в Киеве 20 декабря возле кинотеатра "Тампере" отобрал у 12-летней девочки мобильный телефон, угрожая ножом. При этом он пытался избежать ответственности, используя служебное удостоверение.