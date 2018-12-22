Ограбивший девочку в парке полицейский отказывается давать показания

Угрожавшему ножом 12-летней школьнице "правоохранителю" грозит от трех до семи лет.

ГБР: полицейский, напавший на ребенка в пьяном состоянии, отказывается от дачи показаний unn.com.ua

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Полицейский, который напал в Киеве на 12-летнюю девочку и угрожал ей ножом, отказывается от дачи показаний. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Сегодня Печерский районный суд города Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, также говорится в сообщении ведомства.

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Полицейскому объявили арест без права внесения за него залога. Преступнику грозит от 3 до 7 лет за решеткой по статье о разбое (187 статья УК).

Ранее сообщалось, что пьяный сержант полиции Главного управления Нацполиции в Киеве 20 декабря возле кинотеатра "Тампере" отобрал у 12-летней девочки мобильный телефон, угрожая ножом. При этом он пытался избежать ответственности, используя служебное удостоверение.