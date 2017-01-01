Еще одна церковь на Львовщине присоединилась к ПЦУ

Постепенно приходы и епархии объявляют о переходе в автокефальную церковь.

Маркиян Каюмов объявил о переходе своего прихода в ПЦУ www.facebook.com/profile.php?id=100000214769490

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22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла города Жовква на Львовщине (УПЦ МП) присоединился к Православной Церкви Украины. Об этом сообщил настоятель храма архимандрит Маркин Каюмов, передает GalInfo.

Данное решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма, отметил Каюмов.

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"Накануне Рождества Христова, пусть дух единства и любви окутает всех нас и сделает наши сердца смиренными яслями Младенца Христа ", - добавил настоятель.

Напомним, ранее первый в Закарпатье приход объявил о переходе из УПЦ МП в ПЦУ. Также в ПЦУ заверили, что верующим не придется заново проходить обряды в новой церкви.