Еще одна церковь на Львовщине присоединилась к ПЦУ
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22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла города Жовква на Львовщине (УПЦ МП) присоединился к Православной Церкви Украины. Об этом сообщил настоятель храма архимандрит Маркин Каюмов, передает GalInfo.
Данное решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма, отметил Каюмов.
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"Накануне Рождества Христова, пусть дух единства и любви окутает всех нас и сделает наши сердца смиренными яслями Младенца Христа ", - добавил настоятель.
Напомним, ранее первый в Закарпатье приход объявил о переходе из УПЦ МП в ПЦУ. Также в ПЦУ заверили, что верующим не придется заново проходить обряды в новой церкви.