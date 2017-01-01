В Полтавской области чиновник ГФС получил шесть лет тюрьмы за взятку

К осужденному применено и наказание в виде лишения специального звания - подполковник налоговой милиции.

Киевский районный суд Полтавы вынес приговор в отношении получившего неправомерную выгоду начальника отдела противодействия незаконному обороту подакцизных товаров оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Полтавской области – шесть лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в субботу, 22 декабря.

Так, начальник отдела получил 2 500 долларов взятки от предпринимателя за возвращение временно изъятого имущества и непривлечение последнего к уголовной, административной ответственности за якобы нарушение установленного порядка хранения и транспортировки алкогольных напитков.

"Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с оперативной работой в учреждениях Министерства юстиции и правоохранительных органах, с конфискацией половины части принадлежащего ему имущества", - говорится в сообщении.

Кроме того, на основании ст. 54 Уголовного кодекса Украины к осужденному применено дополнительное наказание в виде лишения специального звания - подполковник налоговой милиции.

Ранее начальника отдела полиции в городе Пологи Запорожской области задержали во время получения взятки.

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