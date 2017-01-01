Взрыв на ярмарке во Львове: возросло число пострадавших

Госпитализированы пять человек, из которых двое - в реанимации. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Число пострадавших в результате взрыва и пожара на рождественской ярмарке во Львове возросло до пяти человек. Городской совет принял решение прекратить работу ярмарки, сообщает в субботу, 22 декабря, пресс-служба мэрии.

"Комиссии должны до 17:00 23 декабря обследовать ярмарки на наличие газового оборудования и проверить состояние их противопожарной безопасности. После будет принято соответствующее решение о целесообразности возобновления работы ярмарок. Также мэрия направит соответствующее обращение в правоохранительные органы о принятии соответствующих мер и привлечения к ответственности виновных", - говорится в сообщении.

Как доложил на заседании начальник управления здравоохранения горсовета Владимир Зуб, пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Всего госпитализированы пять человек, из которых двое находятся в реанимации.

"За медицинской помощью обратились пять человек: четверо доставлены в восьмую городскую больницу бригадой скорой медицинской помощи и один обратился самостоятельно. Все пять человек имеют ожоги различных частей тела. Два человека госпитализированы в реанимационное отделение, в связи с тяжестью состояния, и три человека госпитализированы в ожоговое отделение", - доложил чиновник.

По его словам, все пациенты обеспечены медикаментами из резервов чрезвычайных ситуаций. На месте присутствовали заместитель главного врача по хирургической работе, заведующий ожогового отделения, все необходимые специалисты, оказывающие помощь.

Также, по его данным, одному из пострадавших 50 лет. Остальные - молодые люди примерно 22-25 лет.

"Четверо были при приготовлении блюд в домике и получили производственную травму", - рассказал Зуб.

Напомним, 22 декабря на рождественской ярмарке, развернувшейся на центральном проспекте Свободы во Львове, в одном из домиков взорвался газовый баллон. Это привело к пожару и травмированию нескольких человек.

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