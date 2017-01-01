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Пенсионный фонд вовремя завершил выплаты за год

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В декабре на выплату пенсий направлено 30,44 миллиардов гривен. Пенсии за январь начнут выплачивать с 4 числа.
Пенсионный фонд закончил выплаты в 2018 году
Пенсионный фонд закончил выплаты в 2018 году
kpravda.com
Пенсионный фонд в субботу, 22 декабря, по утвержденному графику завершил финансирование пенсионных выплат. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
 
 
"В декабре на выплату пенсий направлено 30,44 млрд грн. Финансирование пенсий января 2019 начнется 3 января", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что выплата за январь 2019 года будет проводиться в период с 4 по 25 число в соответствии с установленными дат выплат.
 
Ранее сегодня министр социальной политики Андрей Рева заявил, что на ликвидацию дефицита Пенсионного фонда может уйти до 10 лет, при этом премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявлял, что дефицит ПФУ будет сохраняться еще в течение не менее семи лет
 
 

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Теги: пенсия, пенсионный фонд, пенсии
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Источник: korrespondent.net

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