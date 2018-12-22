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В Херсонской области военный получил пять лет тюрьмы за дезертирство

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Военнослужащий-контрактник в ноябре 2016 года не явился из ежегодного отпуска в расположение воинской части.
Военный получил пять лет тюрьмы за дезертирство
Военный получил пять лет тюрьмы за дезертирство
zn.ua

В Херсонской области старшего солдата-контрактника одной из дислоцированных на территории области воинских частей Вооруженных сил Украины осудили за дезертирство до 5 лет лишения свободы. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщила военная прокуратура Южного региона Украины.

Так, приговором Чаплинского районного суда Херсонской области старший солдат одной из воинских частей признан виновным в совершении уголовного преступления, и приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свободы.

В суде доказано, что военнослужащий-контрактник с целью полностью уклониться от исполнения обязанностей военной службы в ноябре 2016 года не явился из ежегодного отпуска в расположение воинской части и отсутствовал на службе по ноябрь 2018 года.

Ранее суд города Киева назначил обвиняемому в дезертирстве военнослужащему меру наказания в виде лишения свободы сроком на три года.

Пойман майор-дезертир, сбежавший из части месяц назад

 

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Теги: прокуратура, Херсонская область, военный, ВСУ, контрактники, воинская часть, дезертиры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мыкола    22.12.2018, 20:35
Оценка:  0
Мыкола
Сегодня смотрел на 112 "Лига коррупции", как полиция, прокуратура,СБУ участвуют в масках шоу, грабят предпринимателей прикрываясь погонами. И ни один из них не осужден.Все отделываются легким испугом. А вот дезертир реально получил срок! Ведь он нарушил святое: перестал защищать власть имущих !
atos    22.12.2018, 20:28
Оценка:  0
atos
Да уж, в самой сильнейшей армии на планете, только так или пулю в лоб или пятирик на зоне. Не служба, а сладкий сон)))))
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