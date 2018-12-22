В Херсонской области военный получил пять лет тюрьмы за дезертирство

Военнослужащий-контрактник в ноябре 2016 года не явился из ежегодного отпуска в расположение воинской части.

Военный получил пять лет тюрьмы за дезертирство zn.ua

В Херсонской области старшего солдата-контрактника одной из дислоцированных на территории области воинских частей Вооруженных сил Украины осудили за дезертирство до 5 лет лишения свободы. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщила военная прокуратура Южного региона Украины.

Так, приговором Чаплинского районного суда Херсонской области старший солдат одной из воинских частей признан виновным в совершении уголовного преступления, и приговорен к наказанию в виде 5 лет лишения свободы.

В суде доказано, что военнослужащий-контрактник с целью полностью уклониться от исполнения обязанностей военной службы в ноябре 2016 года не явился из ежегодного отпуска в расположение воинской части и отсутствовал на службе по ноябрь 2018 года.

Ранее суд города Киева назначил обвиняемому в дезертирстве военнослужащему меру наказания в виде лишения свободы сроком на три года.

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