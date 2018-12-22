На границе со Словакией образовались километровые очереди

На границе со Словакией на въезд в Украину образовались большие очереди автомобилей. Пробка тянулась примерно на два километра.

На контрольном пункте пропуска между Украиной и Словакией со стороны соседней страны образовались двухкилометровые очереди. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает местное издание Mukachevo.net.

Указано, что соответствующие фото и видео из Вишне Немецкого выкладывают в социальной сети водители, которые стояли в этой очереди.

"22 декабря на границе со Словакией, на въезд в Украину образовались огромные очереди автомобилей. Пробка тянулась примерно на два километра. Но, как отмечают пограничники, это явление длится не очень долго - несколько дней", - пишет издание.

По его данным, в период новогодних и рождественских праздников пограничники ожидают увеличения пассажиропотока в пунктах пропуска на 30%. Из-за этого, как отмечается, закарпатским пограничникам даже отложили отпуска, чтобы увеличить количество нарядов на КПП.

Ранее на границе с Польшей при въезде в Украину образовалось скопление автомобилей и автобусов, с украинской стороны пункты пропуска работают в штатном режиме.

Также сообщалось, что Украина попросила западных соседей усилить погранконтроль.

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