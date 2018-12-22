Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На границе со Словакией образовались километровые очереди

Комментариев: 2
На границе со Словакией на въезд в Украину образовались большие очереди автомобилей. Пробка тянулась примерно на два километра.

На контрольном пункте пропуска между Украиной и Словакией со стороны соседней страны образовались двухкилометровые очереди. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает местное издание Mukachevo.net.

Указано, что соответствующие фото и видео из Вишне Немецкого выкладывают в социальной сети водители, которые стояли в этой очереди.

"22 декабря на границе со Словакией, на въезд в Украину образовались огромные очереди автомобилей. Пробка тянулась примерно на два километра. Но, как отмечают пограничники, это явление длится не очень долго - несколько дней", - пишет издание.

По его данным, в период новогодних и рождественских праздников пограничники ожидают увеличения пассажиропотока в пунктах пропуска на 30%. Из-за этого, как отмечается, закарпатским пограничникам даже отложили отпуска, чтобы увеличить количество нарядов на КПП.

Ранее на границе с Польшей при въезде в Украину образовалось скопление автомобилей и автобусов, с украинской стороны пункты пропуска работают в штатном режиме.

Также сообщалось, что Украина попросила западных соседей усилить погранконтроль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: автомобили, Закарпатье, граница, видео, Словакия, очередь, пробки, КПП, тянучки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
atos    22.12.2018, 20:30
Оценка:  0
atos
Туалеты вымыты можно и домой на родину))) сала с картошкой и самогоном пожрать)))
atos    22.12.2018, 20:31
Оценка:  0
atos
На видео пример европейской езды))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь