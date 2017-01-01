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Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС

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За день сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
Сегодня на Донбассе стреляли один раз
Сегодня на Донбассе стреляли один раз
Прес-центр штабу ООС

С начала суток, 22 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18:00 субботы сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, указано, что сепаратисты вели прицельный обстрел с гранатомета, крупнокалиберного пулемета по позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

"Потери среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - доложили в штабе ООС.

Напомним, в течение минувших суток, 21 декабря, сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди военнослужащих нет.

По данным ОБСЕ, число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта в Донбассе в 2018 году снизилось в два раза – до 43 человек.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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