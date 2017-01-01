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Семьи в регионах получили более 100 тысяч бэби-боксов

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Родители каждого новорожденного ребенка будут получать разовую натуральную помощь "пакет малыша" или бэби-бокс.
"Пакет малыша" украинским семьям при рождении ребенка выдают с 1 сентября
"Пакет малыша" украинским семьям при рождении ребенка выдают с 1 сентября
Минсоцполитики

В регионы направили более 100 тысяч бэби-боксов. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции в субботу, 22 декабря.

"Пакет малыша" дает возможность обеспечить новорожденных самыми необходимыми и вместе с тем качественными вещами. По состоянию на сегодня в регионы поставлено 113 тысяч "пакетов малыша", – сказал Рева.

В семи областях роженицы начали получать "пакеты малыша"

Напомним, обеспечивать новорожденных детей необходимыми товарами начали с 1 сентября. А с 1 января 2019 года в Кабмине планируют компенсировать семьям расходы на услуги няни по уходу за детьми до 3-х лет.

 

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Теги: дети, новорожденный, помощь, материнство, младенцы, рождение ребенка
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Источник: korrespondent.net

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