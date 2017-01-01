Амосову снова восстановили в должности ректора

Минздрав намерен обжаловать решение суда и хочет обратиться в полицию с жалобой на судью, который его принял.

Окружной административный суд Киева остановил приказ Минздрава об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медицинского университета имени Богомольца и запретил занимать эту должность кому-либо, кроме нее. Об этом в субботу, 22 октября, сообщила пресс-служба Минздрава. В ведомстве уточнили, что такое решение суд принял 20 декабря.

"Окружной административный суд г. Киева принял решение, согласно которому остановил приказ МЗ Украины об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора и запретил кому-либо занимать должность ректора, кроме нее. МОЗ Украины обжалует решение суда и обратится в Нацполицию с жалобой на соответствующего судью", - отметили в министерстве.

Решение Окружного административного суда Киева в Минздраве назвали "прямым свидетельством судейского произвола" и подчеркнули, что суд фактически решил трудовой спор, который не в его компетенции, поскольку такое дело уже рассматривается Печерским райсудом Киева.

Сама Амосова на сайте университета им. Богомольца опубликовала заявление, в котором приветствовала решение суда.

"Суд дал четкий месседж, что ни один человек, кроме законно избранного ректора, не может управлять нашей alma mater. Суд остановил действие ничтожного приказа и.о. министра Супрун о моем повторном увольнении... Считаю своим первейшим долгом вернуть в НМУ всю нашу команду, которая пострадала от репрессий подлых и ничтожных минздравовских марионеток, которые дорвались до власти и денег", - написала Амосова.

Напомним, 20 февраля 2018 года Минздрав в первый раз отстранил Амосову от исполнения обязанностей ректора медуниверситета им. Богомольца из-за срыва лицензионного экзамена Шаг для студентов-стоматологов 3 курса.

В марте она через суд вернула себе должность, но в апреле ее уволили.