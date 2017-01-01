Итоги 22 декабря: Взрыв во Львове и "шатдаун" в США

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Во Львове произошел пожар на рождественской ярмарке zaxid.net

В центре Львова произошел взрыв на ярмарке; федеральные агентства США частично приостановили работу: News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.

Из-за бюджетного кризиса в США приостановили работу правительственные учреждения

Сенат США не пришел к решению по временному бюджету, поэтому в полночь 22 декабря истек срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство.

Без финансирования остались Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств.

Причиной разногласий конгрессменов стало предложение Трампа направить более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Во Франции продолжились акции протеста

Шестую субботу подряд во Франции протестовали “желтые жилеты“. Число демонстрантов по всей стране превысило 38 тысяч, из них две тысячи вышли на улицы Парижа.

Акции сопровождались стычками с полицией. Были задержаны 220 человек, 81 человек заключен под стражу.

Первый рейс из аэропорта Николаев отменили

Первый официальный рейс из Международного аэропорта Николаев в Киев был отменен из-за низкого количества приобретенных билетов. Его пришлось перенести на 26 декабря.

В центре Львова произошел взрыв на ярмарке

На рождественской ярмарке во Львове произошел взрыв и возник пожар. Полностью сгорели несколько домиков.

В результате инцидента пострадали пять человек, двое из которых попали в реанимацию. Работу ярмарки решили прекратить до получения результатов расследования.

В горсовете причиной происшествия назвали нарушение техники безопасности, а именно использование газовых баллонов.

Порошенко подписал закон о переименовании церкви

Президент Петр Порошенко подписал закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать в названии принадлежность к Русской православной церкви.

Беринчик завоевал пояс WBO International

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик завоевал пояс WBO International, победив техническим нокаутом в 7-м раунде филиппинца Росеки Кристобаля.

Спецпредставитель США по борьбе с ИГ подал в отставку

Специальный посол США Бретт Макгерк, ответственный за взаимодействие с другими странами по вопросам борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", ушел в отставку по собственному желанию.

Причиной его ухода стало решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.