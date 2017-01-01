Сутки на Донбассе: почти не стреляли, потерь в рядах ВСУ нет

В последние дни интенсивность в зоне боевых действий значительно снизилась, за минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов.

В преддверии праздников ситуация на Донбассе улучшилась EPA/UPG

За минувшие сутки в зонепроведения Операции объединенных сил зафиксировано пять обстрелов, ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в воскресенье, 23 декабря.

Так, сепаратисты один раз использовали вооружения, запрещенные минскими соглашениями. В частности, враг совершил прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

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Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины вблизи поселка Новотошковское, что на Луганском направлении, в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутовое на Мариупольском направлении.

Как сообщалось, днем ранее сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.