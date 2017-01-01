Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки на Донбассе: почти не стреляли, потерь в рядах ВСУ нет

Комментариев: 0
В последние дни интенсивность в зоне боевых действий значительно снизилась, за минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов.
В преддверии праздников ситуация на Донбассе улучшилась
В преддверии праздников ситуация на Донбассе улучшилась
EPA/UPG

За минувшие сутки в зонепроведения Операции объединенных сил зафиксировано пять обстрелов, ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в воскресенье, 23 декабря.

Так, сепаратисты один раз использовали вооружения, запрещенные минскими соглашениями. В частности, враг совершил прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Читай также: ВСУ получили крупную партию вооружения и техники

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины вблизи поселка Новотошковское, что на Луганском направлении, в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутовое на Мариупольском направлении.

Как сообщалось, днем ранее сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Донбасс, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь