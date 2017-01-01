Под Львовом упавшее дерево убило 18-летнего парня

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Отец и сын пошли в лесопосадку заготавливать дрова depositphotos.com

Во Львовской области погиб 18-летний парень, на которого во время заготовки дров упало дерево.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

21 декабря в Жовковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел района в лесопосадке погиб человек.

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Полицейские предварительно установили, что 43-летний житель района и его 18-летний сын пошли в лесопосадку заготавливать дрова. Во время срезки дерево упало на юношу, он умер на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой “несчастный случай“) УК. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщалось в июне, в Одессе с высоты упал 18-летний инструктор канатного парка.