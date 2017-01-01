В 78 ОТГ сегодня проходят первые местные выборы
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В 78 объединенных территориальных громадах в воскресенье, 23 декабря, проходят первые выборы депутатов и председателей сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад.
Об этом сообщает Укринформ.
Выборы проходят в 9 городских, 16 поселковых и 53 сельских ОТГ в 13 областях Украины. В состав этих 78 ОТГ вошли 345 местных советов (городских - 9, поселковых - 19, сельских - 317).
Выборы состоятся:
в Волынской области - в 9 ОТГ;
в Днепропетровской области - в 1 ОТГ;
в Житомирской области - в 6 ОТГ;
в Ивано-Франковской области - в 4 ОТГ;
в Киевской области - в 4 ОТГ;
в Кировоградской области - в 4 ОТГ;
во Львовской области - в 5 ОТГ;
в Полтавской области - в 3 ОТГ;
в Ривненской области - в 3 ОТГ;
в Тернопольской области - в 5 ОТГ;
в Хмельницкой области - в 3 ОТГ;
в Черкасской области - в 27 ОТГ;
в Черновицкой области - в 4 ОТГ.
По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.
Голосование будет проходить до 20.00, состоится на 622 избирательных участках.
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В частности, в Киевской области количество избирательных участков - 62. Полиция Киевской области сообщает, что порядок на выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских городских голов будутобеспечивать около 130 полицейских. В каждом территориальном отделе полиции будут созданы специализированные следственно-оперативные группы, сотрудники которых будут заниматься реагированием и рассмотрением обращений и заявлений граждан, связанных с нарушением избирательного процесса.
Кроме этого, будут предусмотрены резервы. Под усиленный режим охраны возьмут общественные места и места проведения массовых мероприятий. Также увеличат количество патрулей в местах волеизъявления граждан.
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Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 28 декабря 2018 года включительно.
Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 2 января 2019 года включительно.
В выборах принимают участие местные организации 46 политических партий.
Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение этих выборов, составляет 20 млн 77 тыс. 500 гривень.
Как отмечалось 27 ноября, выборы в ОТГ могут не состоятся из-за военного положения.