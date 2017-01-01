В 78 ОТГ сегодня проходят первые местные выборы

Выборы в тергромады на Киевщине будут охранять более 100 полицейских.

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В 78 объединенных территориальных громадах в воскресенье, 23 декабря, проходят первые выборы депутатов и председателей сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад.

Об этом сообщает Укринформ.

Выборы проходят в 9 городских, 16 поселковых и 53 сельских ОТГ в 13 областях Украины. В состав этих 78 ОТГ вошли 345 местных советов (городских - 9, поселковых - 19, сельских - 317).

Выборы состоятся:

в Волынской области - в 9 ОТГ;

в Днепропетровской области - в 1 ОТГ;

в Житомирской области - в 6 ОТГ;

в Ивано-Франковской области - в 4 ОТГ;

в Киевской области - в 4 ОТГ;

в Кировоградской области - в 4 ОТГ;

во Львовской области - в 5 ОТГ;

в Полтавской области - в 3 ОТГ;

в Ривненской области - в 3 ОТГ;

в Тернопольской области - в 5 ОТГ;

в Хмельницкой области - в 3 ОТГ;

в Черкасской области - в 27 ОТГ;

в Черновицкой области - в 4 ОТГ.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие около 453 тысяч избирателей.

Голосование будет проходить до 20.00, состоится на 622 избирательных участках.

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В частности, в Киевской области количество избирательных участков - 62. Полиция Киевской области сообщает, что порядок на выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских городских голов будутобеспечивать около 130 полицейских. В каждом территориальном отделе полиции будут созданы специализированные следственно-оперативные группы, сотрудники которых будут заниматься реагированием и рассмотрением обращений и заявлений граждан, связанных с нарушением избирательного процесса.

Кроме этого, будут предусмотрены резервы. Под усиленный режим охраны возьмут общественные места и места проведения массовых мероприятий. Также увеличат количество патрулей в местах волеизъявления граждан.

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Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 28 декабря 2018 года включительно.

Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 2 января 2019 года включительно.

В выборах принимают участие местные организации 46 политических партий.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение этих выборов, составляет 20 млн 77 тыс. 500 гривень.

Как отмечалось 27 ноября, выборы в ОТГ могут не состоятся из-за военного положения.