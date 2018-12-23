Морскому торговому флоту причинили ущерб на более чем 200 млн гривен - НАБУ

НАБУ направило в суд дело о разворовывании морского торгового флота Украины.

По заниженным ценам продали морские торговые суда African Lark, Etna, Elbrus и Everest nabu.gov.ua

Читай также: Как ВСУ лишали боеспособности: Данные обнародовал Киевский НИИ судэкспертиз

Национальное антикоррупционное бюро Украины передало в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего президента АО Си Трайдент и экс-директора судовладельческой компании Zealand Holdings Inc., которым инкриминируют причинение государству ущерба на общую сумму более 219 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Обоим лицам инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным следствия, обвиняемые лица совместно с другими должностными лицами Министерства инфраструктуры Украины в течение 2012 года с нарушением требований украинского законодательства продали по заниженным ценам морские торговые суда African Lark, Etna, Elbrus и Everest, ранее переданные Министерством транспорта Украины в качестве взноса в статутный фонд Си Трайдент.

Согласно выводам экспертизы, эти действия нанесли государству ущерб на общую сумму более 219 млн грн.

Читай также: Киевский чиновник украл у переселенцев миллионы гривен

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ начали еще в декабре 2015 года после передачи соответствующих материалов Генеральной прокуратурой Украины.

В январе 2018 года экс-чиновникам Си Трайдент и Zealand Holdings Inc было сообщено о подозрении в совершении преступления, 25 июля подозреваемым и их защитникам были открыты материалы дела для ознакомления.

Как сообщалось 5 декабря, в Укркосмосе расхитили $8 млн - спутник Лыбидь не запустят.