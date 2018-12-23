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СМИ: Украина усилила охрану на Азове новым катером

Комментариев: 5
В Мариуполь для патрулирования Азовского моря отправлен недавно спущенный на воду катер UMS - PATROL 1000.
Катер спустили на воду в конце ноября в Киеве
Катер спустили на воду в конце ноября в Киеве
sudostroy.com
Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы пополнился малым пограничным катером проекта UMS-1000 PC 12 M-2. Об этом сообщает Украинский военный портал.
 
 
Сообщается, что во время испытаний катер показал максимальную скорость в 45,5 узлов, и при этом он соответствует "высоким стандартам акустического комфорта". В составе отряда катер получил бортовой номер BG 25.
 
Катер UMS - PATROL 1000 разработан для несения патрульной службы и других аналогичных функций, предназначенный для перевозки людей и малогабаритных грузов на реках, водохранилищах и в прибрежной зоне морей. Водоизмещение катера составляет 7,4 тонны.
 
Ранее сообщалось, что в течение 2019 года ВМС Украины получат четыре боевых катера Кентавр и Гюрза-М.
 
В состав ВМС Украины уже введено шесть малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых - Бердянск и Никополь были захвачены 25 ноября у берегов Крыма.

Напомним, 19 ноября в Одессу прибыли два новых десантно-штурмовых катерапроекта Кентавр, которые после завершения всех необходимых испытаний будут введены в состав ВМС ВС Украины.

 

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Теги: Азовское море, флот, Мариуполь, катер, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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atos    23.12.2018, 12:10
Оценка:  -1
atos
Это наверное генералам на рыбалку усиление)))) ой чувствую что скоро уже парад в Севастополе, ой скоро)))))))))
crestik    23.12.2018, 11:57
Оценка:  -3
crestik
усиление налицо...
СветБобра    23.12.2018, 12:08
Оценка:  0
СветБобра
На россіі патруль на Азові ведуть аналогічні плавзасоби Азовське море не глибоке.
atos    23.12.2018, 12:12
Оценка:  -1
atos
Та понятно что не глыбоке, и ты уже на радостях со своих пятидесяти аккаунтов минусов наставил долбоёб,)))))
Коляка    23.12.2018, 11:24
Оценка:  -3
Коляка
смешной))
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