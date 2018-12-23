СМИ: Украина усилила охрану на Азове новым катером

В Мариуполь для патрулирования Азовского моря отправлен недавно спущенный на воду катер UMS - PATROL 1000.

Катер спустили на воду в конце ноября в Киеве sudostroy.com

Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы пополнился малым пограничным катером проекта UMS-1000 PC 12 M-2. Об этом сообщает Украинский военный портал

Сообщается, что во время испытаний катер показал максимальную скорость в 45,5 узлов, и при этом он соответствует "высоким стандартам акустического комфорта". В составе отряда катер получил бортовой номер BG 25.

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