СМИ: Украина усилила охрану на Азове новым катером
В Мариуполь для патрулирования Азовского моря отправлен недавно спущенный на воду катер UMS - PATROL 1000.
Мариупольский отряд морской охраны Госпогранслужбы пополнился малым пограничным катером проекта UMS-1000 PC 12 M-2. Об этом сообщает Украинский военный портал.
Сообщается, что во время испытаний катер показал максимальную скорость в 45,5 узлов, и при этом он соответствует "высоким стандартам акустического комфорта". В составе отряда катер получил бортовой номер BG 25.
Катер UMS - PATROL 1000 разработан для несения патрульной службы и других аналогичных функций, предназначенный для перевозки людей и малогабаритных грузов на реках, водохранилищах и в прибрежной зоне морей. Водоизмещение катера составляет 7,4 тонны.
Ранее сообщалось, что в течение 2019 года ВМС Украины получат четыре боевых катера Кентавр и Гюрза-М.
В состав ВМС Украины уже введено шесть малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых - Бердянск и Никополь были захвачены 25 ноября у берегов Крыма.
Напомним, 19 ноября в Одессу прибыли два новых десантно-штурмовых катерапроекта Кентавр, которые после завершения всех необходимых испытаний будут введены в состав ВМС ВС Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент