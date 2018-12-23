Взрыв во Львове: Спасти людей помог ветеран АТО

24-летний защитник Авдеевки оказался очевидцем трагедии на Рождественской ярмарке во Львове.

В центре Львова на рождественской ярмарке в субботу, 22 декабря, произошел взрыв газового баллона и загорелся один из деревянных домиков. На место происшествия были вызваны несколько карет скорой медицинской помощи и работников ГСЧС. К их приезду, на помощь пострадавшим бросился обычный прохожий - 24-летний старший солдат ВСУ Андрей Алямський.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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“Прохожие сообщили, что неподалеку от места происшествия есть пострадавшие. К ним подбежал молодой человек в военной форме и начал оказывать первую домедицинскую помощь до приезда медиков, разговаривать с пострадавшими, шутить, чтобы не теряли сознание. По прибытию медиков все пострадавшие были госпитализированы в клиническую больницу с ожогами разной степени“, - рассказали в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что героем в военной форме оказался 24-летний военнослужащий военной службы по контракту старший солдат Андрей Алямський, уроженец Николаевской области, который с апреля 2015 проходит службу в Вооруженных Силах Украины.

В течение двух лет Андрей проходил службу в одном из пехотных подразделений, участвовал в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Его военная часть защищала подступы к городу Авдеевка. В пехоте старший солдат исполнял обязанности военного парамедика и чуть ли не каждый день имел дела с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами, ожогами и др. Поэтому не растерялся, когда увидел пострадавших от огня гражданских и бросился оказывать помощь.

Сообщается, что сейчас Андрей проходит службу в Львовской области в составе артиллерийской учебной части 184 Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного.

Как сообщалось, в субботу, 22 декабря, во Львове возле Оперного театра на рождественской ярмарке прогремел взрыв.