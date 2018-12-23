Порошенко увидел "четкий сигнал" в резолюциях ООН

Международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией Крыма, заявил президент.

Президент Петр Порошенко в воскресенье, 23 декабря, заявил, что принятие резолюции о нарушении прав человека в Крыму и резолюции о выводе войск из полуострова является четким сигналом для России.

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"За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две важнейшие резолюции по Крыму, которые предоставляют России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова", - написал президент в Twitter.

Как сообщалось, в ночь на 23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, в которой впервые призывает соблюдать Правила Нельсона Манделы в отношении украинских заключенных.

Ранее на этой неделе Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию по Крыму, которая призывает Россию вывести вооруженные силы из полуострова и прекратить незаконную оккупацию украинской территории.

В ответ на резолюцию в Москве заявили, что против РФ идет "зашоренная кампания" и выразили сожаление, что не были приняты их поправки к резолюции.