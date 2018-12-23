Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко увидел "четкий сигнал" в резолюциях ООН

Комментариев: 1
Международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией Крыма, заявил президент.
Порошенко прокомментировал две резолюции ООН по Крыму
Порошенко прокомментировал две резолюции ООН по Крыму
Петро Порошенко / Facebook

Президент Петр Порошенко в воскресенье, 23 декабря, заявил, что принятие резолюции о нарушении прав человека в Крыму и резолюции о выводе войск из полуострова является четким сигналом для России.

Читай также: Пленный моряк учит сокамерника украинскому и ждет фсбшников

"За последние два месяца в Генеральной ассамблее ООН приняты две важнейшие резолюции по Крыму, которые предоставляют России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова", - написал президент в Twitter.

Как сообщалось, в ночь на 23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, в которой впервые призывает соблюдать Правила Нельсона Манделы в отношении украинских заключенных.

Ранее на этой неделе Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию по Крыму, которая призывает Россию вывести вооруженные силы из полуострова и прекратить незаконную оккупацию украинской территории. 

В ответ на резолюцию в Москве заявили, что против РФ идет "зашоренная кампания" и выразили сожаление, что не были приняты их поправки к резолюции.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, права человека, ООН, Крым, Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
толян04    23.12.2018, 12:09
Оценка:  -1
толян04
ага,после 3 бутылки он и белочек видит и крокодильчиков летающих
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь