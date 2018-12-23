Украинцы едут домой: на западной границе очереди

Тысячи автомобилей ждут пропуска на границе с Польшей, в пунктах пропуска с другими странами ситуация получше.

На западном участке границы на въезд в Украину образовались крупные автомобильные пробки. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщили в Госпогранслужбе.

Так, на границе с Польшей на въезд в Украину в пункте пропуска Ягодин находятся 700 легковых и 400 грузовых авто; на ПП Краковец - 800 легковых, 330 грузовых, 27 автобусов, Устилуг - 150 легковых автомобилей; Угринов - 200 легковых авто; Рава-Русская -150 легковых и 160 грузовых автомобилей; Грушев - 200 легковых; Шегини - 230 легковых, 150 грузовых, 15 автобусов, Смильниця - 220 легковых авто.

На границе с Венгрией в пункте пропуска Тиса - 150 легковых; Вилок - 50 легковых.

На границе со Словакией в ПП Ужгород - 100 легковых авто, на границе с Румынией в ПП Порубное - 95 грузовиков.

"В пунктах попуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе. Это связано с тем, что много путешествующих планируют попасть в канун Рождества к родным, а те, кто был за границей на заработках или учебе, возвращаются на праздники домой", - говорится в сообщении.

При этом на выезд из Украины обеспечен бесперебойный пропуск, очередей нет.

Накануне сообщалось, что километровые очереди образовались на границе с Польшей и Словакией.

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