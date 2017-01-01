Под Харьковом произошел взрыв в частном доме: Пострадала семья

В результате взрыва травмировано трое человек.

В последнее время в помещении чувствовался запах газа hk.npu.gov.ua

В Люботине Харьковской области произошел взрыв в частном доме, в результате которого пострадали трое человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Взрыв случился 23 декабря около 4:00 на улице Гоголя. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На момент взрыва в доме находился 46-летний хозяин дома, его 43-летняя жена и 19-летняя дочь.

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С места происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и медицинской помощи доставлены мужчина и женщина с ожогами различной степени тяжести. Сейчас женщине оказана медицинская помощь, и она отпущена домой. Состояние здоровья мужчины медики оценивают как тяжелое, у него 50% ожогов тела.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Как сообщила 19-летняя жительница дома, в последнее время в помещении чувствовался запах газа.

Информация о событии зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Причиной взрыва стала неисправность газового оборудования hk.npu.gov.ua

Как сообщалось 14 декабря, по информации соцсетей, в Фастове под завалами нашли тела беременной и мужчины.