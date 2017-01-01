В Днепре задержали рабовладельцев: Действовали под видом реабилитационного центра

40 мужчин заставляли работать на стройке.

В Днепре задержали двух мужчин, которые принуждали к бесплатному труду других, еще и держали людей в изоляции. Их жертвами стали 40 мужчин, которых заставляли работать на стройке.

Об этом сообщила полиция области.

Читай также: В Полтаве десятки людей насильно держали в “реабилитационных“ центрах

Разоблачили ловкачей благодаря одному из пострадавших, который несколько недель назад обратился в полицию. Тот рассказал, его похитили еще в августе двое неизвестных.

Так, человек оказался в так называемом реабилитационном центре. Где не только заставляли работать, но и били и держали в состоянии психологического давления. Некоторые из пострадавших пробыл здесь около года.

Как сообщалось в сентябре, в Коломые в двухлетнем рабстве держали 32 человека.