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В Днепре задержали рабовладельцев: Действовали под видом реабилитационного центра

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40 мужчин заставляли работать на стройке.
Людей били и держали в состоянии психологического давления
Людей били и держали в состоянии психологического давления
dp.npu.gov.ua

В Днепре задержали двух мужчин, которые принуждали к бесплатному труду других, еще и держали людей в изоляции. Их жертвами стали 40 мужчин, которых заставляли работать на стройке.

Об этом сообщила полиция области.

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Разоблачили ловкачей благодаря одному из пострадавших, который несколько недель назад обратился в полицию. Тот рассказал, его похитили еще в августе двое неизвестных.

Так, человек оказался в так называемом реабилитационном центре. Где не только заставляли работать, но и били и держали в состоянии психологического давления. Некоторые из пострадавших пробыл здесь около года.

Как сообщалось в сентябре, в Коломые в двухлетнем рабстве держали 32 человека.

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Теги: Днепропетровская область, рабство
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