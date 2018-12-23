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На Львовщине упавшее дерево убило 18-летнего парня

Комментариев: 2
Отец с сыном пошли в лес заготавливать дрова, во время срезания дерево рухнуло на молодого человека.
Во львовской области заготвка дров закончилась трагедией
Во львовской области заготвка дров закончилась трагедией
из открытых источников

Во Львовской области в лесопосадке под обломками упавшего дерева погиб молодой парень. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Происшествие случилось в Жовковском районе в пятницу.

“На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что 43-летний житель района и его 18-летний сын пошли в лесопосадку заготавливать дрова. Во время срезания дерево упало на юношу, который скончался на месте происшествия от полученных травм“, – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в октябре от упавшей ветки погибла жительница Запорожской области. 

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Теги: Львовская область, смерть, дерево, лес, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Глод    23.12.2018, 13:14
Оценка:  -2
Глод
Разве это законно? Пилить деревья в посадке.
shurag    23.12.2018, 13:23
Оценка:  +1
shurag
если есть документ из лесничества то законно, а вообще то боль родных сильнее законности
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