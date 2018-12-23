На Львовщине упавшее дерево убило 18-летнего парня
Во Львовской области в лесопосадке под обломками упавшего дерева погиб молодой парень. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Происшествие случилось в Жовковском районе в пятницу.
“На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что 43-летний житель района и его 18-летний сын пошли в лесопосадку заготавливать дрова. Во время срезания дерево упало на юношу, который скончался на месте происшествия от полученных травм“, – говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Напомним, в октябре от упавшей ветки погибла жительница Запорожской области.