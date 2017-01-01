На западной границе образовались огромные очереди

Авто стоят в ожидании проезда перед КПВВ на границе с Польшей, Венгрией и Румынией.

Государственная пограничная служба заявляет об автомобильных очередях в пунктах пропуска на въезд в Украину на границе с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"В пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе. Это связано с тем, что много путешествующих планируют попасть в канун Рождества по Григорианскому календарю к своим родным и близким, и те, кто уехал за границу на заработки или учебу, возвращаются на праздники домой", - говорится в сообщении.

В частности, наиболее загруженными пунктами пропуска на украинско-польской границе являются Ягодин, Краковец, Устилуг, Угринов, Рава-Русская, Грушев, Шегини.

На границе с Венгрией образовались скопления автомобилей в пунктах пропуска Тиса и Вилок.

На границе со Словакией наблюдается скопление автомобилей в пункте пропуска Ужгород, на границе с Румынией - в пункте пропуска Порубное.

Как сообщалось, 20 декабря у аэропорта Борисполь возникли проблемы с приемом новогодних посылок.