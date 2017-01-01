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Стало известно состояние раненых при взрыве на ярмарке Львова

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Один из пострадавших в реанимации находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Другую пациентку сегодня выпишут из реанимации.
Работники ярмарки пострадали из-за взрыва газового баллона
Работники ярмарки пострадали из-за взрыва газового баллона
Захид.net

Состояние всех пострадавших от взрыва на ярмарке во Львове стабилизировано. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в воскресенье, 23 декабря.

"Все четверо получают интенсивную терапию. Всех четверых вчера прооперировали на пораженных участках. Состояние у них стабилизировано. Девушку в течение дня из реанимации переведут в отделение. Старший мужчина остается в реанимации в тяжелом состоянии, но стабильном, продолжает получать интенсивную терапию. Состояние всех пациентов стабилизировано. Все больные всем обеспечены", - сообщил начальник управления охраны здоровья Владимир Зуб.

В свою очередь, мэр города Андрей Садовый сообщил, что один потерпевший имеет 50% ожогов тела. 

"Два человека - парень и девушка 22-23 лет - находятся в ожоговом отделении. Еще два человека - мужчина 50 лет и женщина 23 лет находятся в реанимации. Состояние девушки тяжелое, есть ожоги лица, дыхательных путей. Состояние мужчины очень тяжелое. На поверхности тела 50% ожогов", - написал Садовый в Facebook.

Садовый сообщил, что организаторы ярмарки возьмут на себя все расходы, связанные с лечением и реабилитацией, а также выплатят пострадавшим материальную помощь.

"Не буду заранее назначать виновных, ведется следствие, но очевидный факт - нарушение правил безопасности владельцем заведения. Использование газовых баллонов на ярмарке запрещено и арендатор подписывал соответствующее обязательство. Далее - слово за следственными органами", - добавил он.

Напомним, 22 декабря на рождественской ярмарке, развернувшейся на центральном проспекте Свободы во Львове, в одном из домиков взорвался газовый баллон. Это привело к пожару и травмированию работников ярмарки.

Причиной взрыва на ярмарке во Львове стало нарушение техники безопасности, а именно использование газовых баллонов.

Работу праздничных ярмарок города приостановили на сутки.

 

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Теги: Львов, ярмарки, взрыв, Ярмарка
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Источник: korrespondent.net

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