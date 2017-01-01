Стало известно состояние раненых при взрыве на ярмарке Львова

Состояние всех пострадавших от взрыва на ярмарке во Львове стабилизировано. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в воскресенье, 23 декабря.

"Все четверо получают интенсивную терапию. Всех четверых вчера прооперировали на пораженных участках. Состояние у них стабилизировано. Девушку в течение дня из реанимации переведут в отделение. Старший мужчина остается в реанимации в тяжелом состоянии, но стабильном, продолжает получать интенсивную терапию. Состояние всех пациентов стабилизировано. Все больные всем обеспечены", - сообщил начальник управления охраны здоровья Владимир Зуб.

В свою очередь, мэр города Андрей Садовый сообщил, что один потерпевший имеет 50% ожогов тела.

"Два человека - парень и девушка 22-23 лет - находятся в ожоговом отделении. Еще два человека - мужчина 50 лет и женщина 23 лет находятся в реанимации. Состояние девушки тяжелое, есть ожоги лица, дыхательных путей. Состояние мужчины очень тяжелое. На поверхности тела 50% ожогов", - написал Садовый в Facebook.

Садовый сообщил, что организаторы ярмарки возьмут на себя все расходы, связанные с лечением и реабилитацией, а также выплатят пострадавшим материальную помощь.

"Не буду заранее назначать виновных, ведется следствие, но очевидный факт - нарушение правил безопасности владельцем заведения. Использование газовых баллонов на ярмарке запрещено и арендатор подписывал соответствующее обязательство. Далее - слово за следственными органами", - добавил он.

Напомним, 22 декабря на рождественской ярмарке, развернувшейся на центральном проспекте Свободы во Львове, в одном из домиков взорвался газовый баллон. Это привело к пожару и травмированию работников ярмарки.

Причиной взрыва на ярмарке во Львове стало нарушение техники безопасности, а именно использование газовых баллонов.

Работу праздничных ярмарок города приостановили на сутки.