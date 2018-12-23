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США обратились к России по Керченскому проливу

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Американское посольство в Украине призывает Россию сохранить Керченский пролив открытым.

Противодействие законному транзиту Украины через Керченский пролив является нарушением международного права.

Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в посольстве США в Украине.

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"Мы призываем Россию сохранить Керченский пролив открытым и прекратить преследование международного судоходства в Азовском море. Мы внимательно следим за этой ситуацией и работаем с нашими партнерами и союзниками. Мы призываем Россию вернуть Украине суда и задержанных членов экипажа и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ, простирающихся до ее территориальных вод", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что "на самом высоком уровне США общались со своими партнерами. Мы подтвердили нашу поддержку Украины перед лицом российской агрессии и подчеркнули, что Россия должна соблюдать свои международные обязательства. Противодействие законному транзиту Украины через Керченский пролив является нарушением международного права", - отметили в посольстве.

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В то же время, комментируя недавние заявления секретаря СНБО Александра Турчинова о намерениях отправить военные суда через пролив, а также сообщения о наращивании РФ военных сил в регионе, США призвали к сдержанности обе стороны.

"Мы также призываем обе стороны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщалось 20 декабря, сенат США инициирует "жесткую операцию" по освобождению Керченского пролива.

 

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Теги: Россия, Украина, США, Черное море, Керченский пролив, Азовское море
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Комментариев (1)
fitt@r    23.12.2018, 15:27
Оценка:  0
fitt@r
и шо ?
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