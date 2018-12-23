Рабинович: Нам нужна новая Конституция, которая будет чертежом для строительства страны

Нам нужна новая Конституция в стране, которую народ затем примет на референдуме, и я займусь ее написанием в нашей партии. Такое заявление сделал народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Большое интервью с большим политиком" на телеканале "112 Украина".

"Зачем нам новая Конституция? Вот, например, мы строим трехэтажное здание. Нам нужно для начала нарисовать его план? Конечно, иначе все рухнет! А мы страну строим, и на вопрос, что мы строим – никто не ответит. Пришел Ющенко – все бежим на запад, пришел Янукович – на Москву все побежали. Почему мы постоянно бегаем, как сайгаки?" – задался вопросом парламентарий.

По словам политика, Украине необходимо определиться с вектором своего развития и развиваться исходя из собственных интересов. Для этого необходимо перестать метаться между Востоком и Западом и закрепить в новой Конституции свой внеблоковый статус.

"Нам нужно понять проект нашего будущего, проект нашего общего украинского дома. Я считаю, что это должна быть внеблоковая, независимая страна, построенная по типу "Швейцарии Восточной Европы". Если у кого-то есть другое предложение – давайте обсуждать, проведем референдум и так далее. Давайте уже определимся на чем-то одном и перестанем метаться из стороны в сторону. Так нельзя строить здание, а тем более страну. Мы должны провести законный референдум, закрепить его результаты, как чертеж или план развития страны на ближайшие 10 лет, и строить!" – уверен лидер "Оппозиционной платформы – За життя".

Он также добавил, что Украине необходим всего один год, чтобы остановить экономический спад и выйти на довоенные показатели. Для этого необходимо отказаться от постоянных кредитов МВФ, которые, по мнению народного депутата, душат нашу экономику.

"По тем оценкам, которые на сегодняшний день есть у нас, Украине нужен один год, чтобы восстановить все, что разрушили эти "недоумки". И последующие годы будут годами подъема. Для этого нужно сделать непопулярные сложные вещи. Непопулярные, правда, уже не для людей, а для наших союзников разных, таких как МВФ, который нам нужно просто выгнать из страны. Ведь они нас практически задавили долгами. Только в этом году по процентам мы должны отдать им 12 млрд долларов", – подытожил Вадим Рабинович.