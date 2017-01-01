Военное положение: в Украину не пустили 1500 россиян

С начала действия военного положения в Украину не пустили более полторы тысячи граждан России. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии 112 Украина.

"Сейчас эти мероприятия продолжаются до завершения военного положения, но если необходимость будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и в дальнейшем", - сказал Слободян.

В основном не пропускают в Украину тех, кто не смог подтвердить цель поездки или превысил сроки пребывания в Украине во время предыдущих посещений.

По словам чиновника, в свою очередь российские пограничники без пояснения причин не пропустили в Россию за этот период около 350 граждан Украины.

Напомним, в связи с военным положением Украина ужесточила контроль для въезда россиян. Пограничники будут более тщательно проверять въезжающих в страну граждан России.

В свою очередь, Россия пообещала не запрещать въезд украинцам.