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Военное положение: В Украину не пустили 1500 россиян

Комментариев: 2
В основном в Украину не пропускают тех, кто не смог подтвердить цель поездки, говорят пограничники.
Запрет на въезд россиянам могут оставить после окончания военного положения
Запрет на въезд россиянам могут оставить после окончания военного положения
kbp.aero

С начала действия военного положения в Украину не пустили более полторы тысячи граждан России.

Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии 112 Украина.

"Сейчас эти мероприятия продолжаются до завершения военного положения, но если необходимость будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и в дальнейшем", - сказал Слободян.  

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В основном не пропускают в Украину тех, кто не смог подтвердить цель поездки или превысил сроки пребывания в Украине во время предыдущих посещений. 

По словам чиновника, в свою очередь российские пограничники без пояснения причин не пропустили в Россию за этот период около 350 граждан Украины. 

Напомним, в связи с военным положением Украина ужесточила контроль для въезда россиян. Пограничники будут более тщательно проверять въезжающих в страну граждан России. В свою очередь, Россия пообещала не запрещать въезд украинцам.

Как сообщалось 20 декабря, четверо россиян пытались пересечь границу Украины, нарушая запрет.

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Теги: россияне, пограничники, военное положение
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Комментариев (2)
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Georg55    23.12.2018, 16:17
Оценка:  +1
Georg55
Гастробайтеры ехали??
weightless    23.12.2018, 16:25
Оценка:  -1
weightless
Гастро? Вам везде еда чудится?
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