Поток нелегальных мигрантов в Украину вырос в 2018

Среди задержанных нелегалов было больше всего граждан Вьетнама, Бангладеш, Шри-Ланки, Турции, Пакистана, Марокко, Ирака, Индии и Молдовы.

Количество задержанных в Украине нелегальных мигрантов в 2018 году увеличилось на 20%-30% по сравнению с минувшим годом, сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Петр Цигикал.

По его данным, которые публикует сайт ГПСУ, увеличение потоков нелегальной миграции наблюдается в том числе через каналы легального въезда в Украину - аэропорты, автомобильные пункты пропуска. Иностранцы этой категории прибывают в Украину, якобы не имея намерений ехать далее в ЕС, а впоследствии пограничные подразделения задерживают их на западных участках границы - в Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях.

В целом среди задержанных нелегалов было больше всего граждан Вьетнама, Бангладеш, Шри-Ланки, Турции, Пакистана, Марокко, Ирака, Индии и Молдовы. Большинство из них пытались вне пунктов пропуска попасть в страны ЕС в поисках лучших условий для жизни - в частности через границу со Словакией (400 человек) и Польшей (240 человек).

Всего с начала года сотрудники пограничного ведомства задержали более 3000 нелегалов.

Большинство из них (1950 человек) нарушили правила пребывания в Украине. "Лидерами" в этой категории являются граждане Молдовы, России, Болгарии, Вьетнама, Узбекистана.

Кроме того, во время пограничного контроля в пунктах пропуска сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде на территорию Украины еще более 4,2 тыс. потенциальных нелегальных мигрантов. Преимущественно это граждане Молдовы, РФ, Ираке, Турции, Таджикистана, Нигерии, Ливии, Грузии, Азербайджана и Индии.