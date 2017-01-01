В МИД прокомментировали новую резолюцию по Крыму

Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по ситуации с правами человека в Крыму.

Министерсто иностранных дел Украины считает, что принятая Генассамлеей ООН резолюция gj cситуации с правами человека в Крыму, свидетельствует о "твердой поддержки Украины международным сообществом".

"Генассамблея констатировала, что ситуация с правами человека на украинском полуострове стремительно ухудшается, а Российская Федерация продолжает, несмотря на призывы международного сообщества, грубо нарушать собственные обязательства страны-оккупанта", - говорится в заявлении МИД Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство выразило благодарность каждому государству, отдавшему свой голос за резолюцию.

"Принятие резолюции является очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом, несмотря на отчаянные попытки РФ заблокировать как резолюцию, так и выделение средств на осуществление мониторинга прав человека на полуострове", - констатировали в МИД.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, резолюция содержит призыв ко всем странам и международным организациям отображать Крым как временно оккупированную территорию Украины.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает итоги голосования Генеральной Ассамблеи ООН по украинской резолюции о нарушении прав человека в Крыму "тенденцией на отрезвление".