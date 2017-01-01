В МИД прокомментировали новую резолюцию по Крыму
Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по ситуации с правами человека в Крыму.
Министерсто иностранных дел Украины считает, что принятая Генассамлеей ООН резолюция gj cситуации с правами человека в Крыму, свидетельствует о "твердой поддержки Украины международным сообществом".
"Генассамблея констатировала, что ситуация с правами человека на украинском полуострове стремительно ухудшается, а Российская Федерация продолжает, несмотря на призывы международного сообщества, грубо нарушать собственные обязательства страны-оккупанта", - говорится в заявлении МИД Украины.
Украинское внешнеполитическое ведомство выразило благодарность каждому государству, отдавшему свой голос за резолюцию.
"Принятие резолюции является очередным свидетельством твердой поддержки Украины международным сообществом, несмотря на отчаянные попытки РФ заблокировать как резолюцию, так и выделение средств на осуществление мониторинга прав человека на полуострове", - констатировали в МИД.
Кроме того, как пояснили в ведомстве, резолюция содержит призыв ко всем странам и международным организациям отображать Крым как временно оккупированную территорию Украины.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает итоги голосования Генеральной Ассамблеи ООН по украинской резолюции о нарушении прав человека в Крыму "тенденцией на отрезвление".
"Смтор "всей русофобской рати" не особо удался: за украинскую "агитку" высказались 65 стран, против - 27, еще 70 воздержались. В 2016 и 2017 годах за аналогичную резолюцию голосовали 70 стран, против - 26, а воздержались 77 и 76 соответственно . Это явная тенденция на отрезвление", - сказал Косачев агентству ТАСС.
По его словам, Украина продолжает проталкивать исключительно благодаря поддержке и влиянию Запада "антироссийские акты по Крыму", которые приобретают все более "ритуальный и дистанционный" характер.
"Правовых последствий нет, политические последствия, которые могли быть, уже произошли. А на жизнь в Крыму это повлияет не более, чем резолюция о Луне", - добавил Косачев.
Напомним, что в ночь на 23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию по нарушению прав человека в Крыму, в которой впервые призывает соблюдать Правила Нельсона Манделы в отношении украинских заключенных.
Ранее на этой неделе Генассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию по Крыму, которая призывает Россию вывести вооруженные силы из полуострова и прекратить незаконную оккупацию украинской территории.
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