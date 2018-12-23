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Порошенко призвали восстановить ядерный статус Украины

Комментариев: 16
Сбор подписей в поддержку петиции продлится еще 88 дней.
В 2014 году Порошенко заявил, что Украина не будет восстанавливать статус ядерной державы
В 2014 году Порошенко заявил, что Украина не будет восстанавливать статус ядерной державы
dt.ua

Украинцы предложили существенно повысить обороноспособность страны путем восстановления ядерного оружия.

Соответствующая петиция была размещена на сайте президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.

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Так, в частности, Порошенко предлагают привлечь специалистов для восстановления ядерного статуса страны, а также восстановить баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки (Скальпель, Воевода) на предприятии Южмаш.

Кроме того, предлагается выделить финансирование на создание всех условий для производства, хранения и модификации ядерного оружия.

Петиция была создана 20 декабря, чтобы быть рассмотренной президентом она должна набрать как минимум 25 тыс. голосов. Сбор подписей продлится еще 88 дней.

Отметим, по состоянию на 1991 год, Украина имела третий по величине ядерный арсенал мира.

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Учитывая обязательства Украины ликвидировать все ядерное оружие на ее территории, 5 декабря 1994 года между Украиной, Российской Федерацией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки был подписан так называемый Будапештский меморандум, по которому ранее перечисленные государства-участники должны уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от любых проявлений агрессии в отношении Украины, в том числе и от экономического давления.

Государство добровольно потеряло ядерный статус 2 июня 1996 года.

Напомним, 27 ноября 2018 года Министерство иностранных дел Украины, на основании Будапештского меморандума, обратилось к странам, что его подписали с требованием проведения срочных консультаций для полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины.

Как сообщалось в августе 2017 года, Волкер против возвращения Украине ядерного оружия.

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Теги: Будапештский меморандум, независимость, суверенитет, ядерный статус
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Комментариев (18)
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bertal    23.12.2018, 18:35
Оценка:  -2
bertal
Я "за", где деньги Зин?") Кто будет спонсировать? Или это как с противотанковой стеной Кролика, потом выяснят, что деньги украла уборщица, которая и была генподрядчиком. Сколько можно держать людей за ло хов?
atos    23.12.2018, 18:26
Оценка:  -2
atos
Недоношенные дoл6oe6bI не могут сделать не одной дороги, за все 27 лет "незалежности", медицины как таковой тоже нет, но им e6aHyTbIM на всю голову атомное оружие давай.))))))))))))))))))))
Вам лечится надо, даже не знаю у какого врача.))))
Колишній-східняк    23.12.2018, 18:29
Оценка:  +2
Колишній-східняк
я понимаю что вам нечем,
но всё ж попробуйте понять
Колишній-східняк    23.12.2018, 18:38
Оценка:  0
Колишній-східняк
Атомная бомба не такая уже и сложная штука. Берёте два куска обогащенного урана и складываете их вместе, что общая масса превысила критическую...
Колишній-східняк    23.12.2018, 18:22
Оценка:  +2
Колишній-східняк
По великому рахунку це було б справедливо. Бо ми єдина країна, яка добровільно відмовилася від свого ядерного статусу, а нас виставили лохами на весь світ...
Coюзник    23.12.2018, 18:18
Оценка:  -1
Coюзник
Краще кошти які плануються на ядерну зброю пустити на вдосконалення засобів протиповітряної оборони.
Coюзник    23.12.2018, 18:20
Оценка:  -1
Coюзник
Нажаль ми не вміємо охороняти наші арсенали ... це буде катастрофа якщо будуть взриватися ядерні арсенали.
СветБобра    23.12.2018, 18:23
Оценка:  -1
СветБобра
Ядерна зброя не буде валятися у відкритих земляних траншеях.
СветБобра    23.12.2018, 18:21
Оценка:  -1
СветБобра
Протиповітряна оборона теж буває з використанням спецбоєприпасу.
Coюзник    23.12.2018, 18:24
Оценка:  -1
Coюзник
Тут ключове слово "оборона" ... і вдосконалювати треба засоби оборони, не наступальну зброю
СветБобра    23.12.2018, 18:13
Оценка:  +2
СветБобра
Для створення ядерноі зброі в нас є богатійши в світі поклади урану, є ядерна промисловість, є наукові кадри та є промисловіть з розробки та виробництвп засобів доставки спецбоєприпаса до тієі ж москви наприклад.
СветБобра    23.12.2018, 18:15
Оценка:  0
СветБобра
Украінська ядерна зброя стане подихом свіжості на мокшанських гнілих болотах.
Л_о_л_а    23.12.2018, 18:07
Оценка:  -4
Л_о_л_а
францюватые рагули буду разрабатывать новое оружие на Говерле?
Da-Gabon    23.12.2018, 18:01
Оценка:  -1
Da-Gabon
У человека все деньги в Липецке налоговики российские увели, а вы тут со своими мелочами лезете.
СветБобра    23.12.2018, 18:09
Оценка:  0
СветБобра
Липецька ніщебродна фабрика - то є один відсоток від бізнесу. Незрозуміло чому ви радієте. Життя у липецьку і так важке- тотальне зубожіння, а після зупинуи фабрики непрацевлаштованих стало ще більше. Може на липецьку живуть не такі як треба россіяни ?
Хитрый-Лис    23.12.2018, 17:48
Оценка:  -3
Хитрый-Лис
Я "ЗА"
Василище    23.12.2018, 17:52
Оценка:  +1
Василище
Это они дебилов записывают,у которых даже чувство самосохранения отсутствует))
СветБобра    23.12.2018, 18:06
Оценка:  0
СветБобра
Московський лапоть- готуйся до раю.
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