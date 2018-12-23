На Львовщине первый храм перешел в ПЦУ

Решение было принято на заседании приходского совета во главе с настоятелем храма.

Храм святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Сегодня

Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Львовской области решил выйти из УПЦ Московского патриархата и перейти к Православной церкви Украины, сообщил настоятель храма архимандрит Маркиян Каюмов в Facebook-сообществе "Жовква - мой город".

"22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла города Жовква присоединился к Поместной Автокефальной Православной Церкви Украины. Данное решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма", - написал он.

Позже митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий Рудюк в своем Facebook поздравил прихожан и настоятеля храма с переходом к автокефальной церкви.

"Искренне поздравляю православных жовковчан - прихожан храма Петра и Павла города Жовква во главе с настоятелем о. Архимандритом Маркияном (Каюмовым) с тем, что они совершили мужественный шаг и перешли в юрисдикцию Львовско-Сокальской епархии Православной Церкви Украины, изменив свою принадлежность с МП на Единую Поместную Православную Церковь Украины", - написал митрополит Димитрий.

Напомним, что в Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию новой Православной церкви Украины. Позже еще три прихода в Винницкой области перешли из церкви Московского патриархата в новую Православную церковь Украины.

22 декабря стало известно, что приход святого первомученика архидиакона Стефана в поселке Минай присоединился к Закарпатской епархии ПЦУ.