Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Львовщине первый храм перешел в ПЦУ

Комментариев: 5
Решение было принято на заседании приходского совета во главе с настоятелем храма.
Храм святых апостолов Петра и Павла в Жовкве
Храм святых апостолов Петра и Павла в Жовкве
Сегодня
 
Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Львовской области решил выйти из УПЦ Московского патриархата и перейти к Православной церкви Украины, сообщил настоятель храма архимандрит Маркиян Каюмов в Facebook-сообществе "Жовква - мой город".
 
"22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла города Жовква присоединился к Поместной Автокефальной Православной Церкви Украины. Данное решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма", - написал он.
 
Позже митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий Рудюк в своем Facebook поздравил прихожан и настоятеля храма с переходом к автокефальной церкви.
 
 
"Искренне поздравляю православных жовковчан - прихожан храма Петра и Павла города Жовква во главе с настоятелем о. Архимандритом Маркияном (Каюмовым) с тем, что они совершили мужественный шаг и перешли в юрисдикцию Львовско-Сокальской епархии Православной Церкви Украины, изменив свою принадлежность с МП на Единую Поместную Православную Церковь Украины", - написал митрополит Димитрий.
 
Напомним, что в Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию новой Православной церкви Украины. Позже еще три прихода в Винницкой области перешли из церкви Московского патриархата в новую Православную церковь Украины.
 
22 декабря стало известно, что приход святого первомученика архидиакона Стефана в поселке Минай присоединился к Закарпатской епархии ПЦУ.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львовская область, УПЦ МП, Православие, православная церковь, православные, Православие и мир, ПЦУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Ruspidor    23.12.2018, 21:39
Оценка:  +1
Ruspidor
Русских пердоков горенье неспешно наблюдаю я,
Сие природы дивное явление лишь отражает сущность бытия...
ВасяизИваново    23.12.2018, 21:18
Оценка:  -3
ВасяизИваново
А почему не в униаты сразу?
Григорич    23.12.2018, 20:52
Оценка:  -3
Григорич
а что такое приходской совет ?? кто в нем состоит ?
ВасяизИваново    23.12.2018, 21:20
Оценка:  -3
ВасяизИваново
Понятно кто - Униаты!
bertal    23.12.2018, 20:45
Оценка:  -1
bertal
На Львовщине- не удивлен, пусть теперь Львовяне доказывают всему миру , что они не продажные, даже веру умудрились продать, слов нет
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь