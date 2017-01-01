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Сутки на Донбассе прошли без обстрелов

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Обстрелов не зафиксировано, потерь среди украинских военнослужащих нет.
На Донбассе сегодня спокойно
На Донбассе сегодня спокойно
 
В воскресенье, 23 декабря, по состоянию на 18:00 сепаратисты не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
 
"Обстрела позиций украинских военных не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.
 
 
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
 
Напомним, что международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольные Киеву территории Донбасса более 150 тонн гуманитарной помощи
 
 
 
 
 
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Теги: ситуация на востоке Украины, АТО новости, зона АТО, АТО на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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