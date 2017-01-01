Сутки на Донбассе прошли без обстрелов

Обстрелов не зафиксировано, потерь среди украинских военнослужащих нет.

На Донбассе сегодня спокойно

В воскресенье, 23 декабря, по состоянию на 18:00 сепаратисты не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Обстрела позиций украинских военных не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.