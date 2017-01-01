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В Полтавской области ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

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Предварительно в салоне превернувшегося автомобиля находились 15 человек, пострадавшим оказали помощь на месте, один человек был доставлен в медицинское учреждение.
ДТП в Полтавской области
ДТП в Полтавской области
Автоцентр
 
В Полтавской области маршрутное такси сообщением Киев-Сумы съехало в кювет и перевернулось, в результате чего три пассажира получили незначительные телесные повреждения, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.
 
Предварительно в салоне Мерседес-Спринтер находились 15 человек. Пострадавшим оказали помощь на месте. Один человек был доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.
 
ДТП произошло на автодороге Сумы-Ромны-Пирятин вблизи села Красное.
 
По данным полиции, водитель не справился с управлением.
 
По факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
 
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
 
Напомним, что на Старообуховской трассе под Киевом из-за аварии на дороге образовался затор, который растянулся на несколько километров.
 
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Теги: ДТП, Полтавская область, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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