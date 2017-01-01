В Полтавской области ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

Предварительно в салоне превернувшегося автомобиля находились 15 человек, пострадавшим оказали помощь на месте, один человек был доставлен в медицинское учреждение.

В Полтавской области маршрутное такси сообщением Киев-Сумы съехало в кювет и перевернулось, в результате чего три пассажира получили незначительные телесные повреждения, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

Предварительно в салоне Мерседес-Спринтер находились 15 человек. Пострадавшим оказали помощь на месте. Один человек был доставлен в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

ДТП произошло на автодороге Сумы-Ромны-Пирятин вблизи села Красное.

По данным полиции, водитель не справился с управлением.

По факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.