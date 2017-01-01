Итоги 23 декабря: рабовладельцы в Днепре и ядерный статус Украины

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Днепре задержали рабовладельцев; Петра Порошенко призвали восстановить ядерный статус Украины: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Порошенко призвали восстановить ядерный статус Украины

Украинцы предложили существенно повысить обороноспособность страны путем восстановления ядерного оружия.

Соответствующая петиция была размещена на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Так, в частности, Порошенко предлагают привлечь специалистов для восстановления ядерного статуса страны, а также восстановить баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки (Скальпель, Воевода) на предприятии Южмаш.

В Днепре задержали рабовладельцев: Действовали под видом реабилитационного центра

В Днепре задержали двух мужчин, которые принуждали к бесплатному труду других, еще и держали людей в изоляции. Их жертвами стали 40 мужчин, которых заставляли работать на стройке.

Разоблачили ловкачей благодаря одному из пострадавших, который несколько недель назад обратился в полицию. Тот рассказал, его похитили еще в августе двое неизвестных.

Так, человек оказался в так называемом реабилитационном центре. Где не только заставляли работать, но и били и держали в состоянии психологического давления. Некоторые из пострадавших пробыли здесь около года.

На Львовщине первый храм перешел в ПЦУ

Приход храма святых апостолов Петра и Павла в Жовкве Львовской области решил выйти из УПЦ Московского патриархата и перейти к Православной церкви Украины.

Позже митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий Рудюк в своем Facebook поздравил прихожан и настоятеля храма с переходом к автокефальной церкви.

Взрыв во Львове: Спасти людей помог ветеран АТО

В центре Львова на рождественской ярмарке в субботу, 22 декабря, произошел взрыв газового баллона и загорелся один из деревянных домиков. На место происшествия были вызваны несколько карет скорой медицинской помощи и работников ГСЧС. К их приезду, на помощь пострадавшим бросился обычный прохожий - 24-летний старший солдат ВСУ Андрей Алямський.

В течение двух лет Андрей проходил службу в одном из пехотных подразделений, участвовал в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Новое ЧП на рынке во Львове: На женщину упала снежная глыба

На рынке в Сиховском районе Львова женщине на голову упала снежная глыба, пострадавшую госпитализировали.

Инцидент произошел в субботу, 22 декабря, около 17:02 на углу улиц Красной Калины - Драгана. Там на рынке 65-летнюю женщину привалил снежный ком, который упал с крыши. Пострадавшая получила травму головы, ее доставили в больницу.

Винницкий провайдер показывал запрещенные каналы РосТВ - СБУ

СБУ совместно с Департаментом киберполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры пресекли деятельность одного из интернет-провайдеров в Винницкой области, который показывал запрещенные в Украине российские телеканалы.

Кроме того, провайдер ретранслировал ряд телевизионных каналов без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав, чем им причиненный ущерб в размере нескольких сотен тысяч гривен.

На западной границе образовались огромные очереди

Государственная пограничная служба заявляет об автомобильных очередях в пунктах пропуска на въезд в Украину на границе с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Это связано с тем, что много путешествующих планируют попасть в канун Рождества к своим родным и близким, и те, кто уехал за границу на заработки или учебу, возвращаются на праздники домой.