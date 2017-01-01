Сутки на Донбассе: боевики не нарушали режим прекращения огня, но утром начали обстрел

В течение суток боевики не открывали огонь, утром начали обстрел в районе Песков.

На Донбассе сутки прошли без потерь EPA/UPG

За прошедшие сутки оккупанты на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, передает пресс-центр ООС.

В течение воскресенья, 23 декабря ни один украинский военный не пострадал.

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По данным разведки, вчера в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб и двое получили ранения.

В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на Донецком направлении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течении текущих суток нет.

Ранее сообщалось о том, что Эрдоган обвинил Израиль в государственном терроре.