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Сутки на Донбассе: боевики не нарушали режим прекращения огня, но утром начали обстрел

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В течение суток боевики не открывали огонь, утром начали обстрел в районе Песков.
На Донбассе сутки прошли без потерь
На Донбассе сутки прошли без потерь
EPA/UPG

За прошедшие сутки оккупанты на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, передает пресс-центр ООС.

В течение воскресенья, 23 декабря ни один украинский военный не пострадал.

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По данным разведки, вчера в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб и двое получили ранения.

В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на Донецком направлении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течении текущих суток нет.

Ранее сообщалось о том, что Эрдоган обвинил Израиль в государственном терроре.

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Теги: донбасс, обстрел, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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