Порошенко почтил память Вячеслава Черновола

Сегодня, 24 декабря, украинскому диссиденту исполнился бы 81 год.

Президент Украины Петр Порошенко почтил память украинского политика и диссидента Вячеслава Черновола. Сегодня ему бы исполнился 81 год.

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“Во время выпускного вечера в университете пошел на Владимирскую горку и дал клятву, что всю жизнь буду бороться за Украину“, - процитировал глава государства слова Черновола на своей странице в Фейсбук.

Президент напомнил, что “политику, диссиденту, борцу за свободу и независимость Украины, выдающемуся украинцу Вячеславу Черноволу сегодня исполнился бы 81 год“.

“Помним!“, - заключил Порошенко.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко одобрил статус ветеранов для воинов УПА.