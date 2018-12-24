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Порошенко почтил память Вячеслава Черновола

Комментариев: 5
Сегодня, 24 декабря, украинскому диссиденту исполнился бы 81 год.
Вячеслав Черновол
Вячеслав Черновол
youtube.com

Президент Украины Петр Порошенко почтил память украинского политика и диссидента Вячеслава Черновола. Сегодня ему бы исполнился 81 год.

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“Во время выпускного вечера в университете пошел на Владимирскую горку и дал клятву, что всю жизнь буду бороться за Украину“, - процитировал глава государства слова Черновола на своей странице в Фейсбук.

Президент напомнил, что “политику, диссиденту, борцу за свободу и независимость Украины, выдающемуся украинцу Вячеславу Черноволу сегодня исполнился бы 81 год“.

“Помним!“, - заключил Порошенко.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко одобрил статус ветеранов для воинов УПА.

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Теги: Черновол, годовщина, Порошенко
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Комментариев (5)
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Василище    24.12.2018, 13:01
Оценка:  0
Василище
Черновол считал,что Украина будет сильной и целостной только федерацией.И все расколы по национальности,по вере и по языку только враги Украины организовывают!!! Навеки Слава Великому Человеку и Гражданину!!
Мыкола    24.12.2018, 12:15
Оценка:  +2
Мыкола
Еще бы не почтил.Именно Черновол со своей гопкомпанией руховцев открыли дорогу грабителям народной собственности. Кто в то время урвал кусок народного добра. те проживают в достатке. Есть еще холуи их обеспечивающие.А вот основная масса народа живет за чертой бедности
Василище    24.12.2018, 13:06
Оценка:  -1
Василище
Тогда при власти был Кравчук и народ весь с кравчучками(ручными тележками ) по рынкам бегал,по базарам братских ранее республик.Жрать нечего было и работы не было.Покупали-продавали.Черново л успел только в Раду Украинский Флаг внести..
СветБобра    24.12.2018, 12:10
Оценка:  -4
СветБобра
Файний був мужик.
ТакТакс    24.12.2018, 12:00
Оценка:  0
ТакТакс
Повезло ему, нац.героем стал, потому что вовремя спрыгнул в яму. А сынок вон мучается как неприкаянный.
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