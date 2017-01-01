ООС: обстреляны позиции под Песками

Накануне вооруженные сепаратисты не нарушали режим прекращения огня, сообщает сегодня пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Украинские военные в зоне проведения Операции объединенных сил 24 декабря попали под гранатометный обстрел в районе поселка Пески Донецкой области, сообщает сегодня пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

При этом, 23 декабря вооруженные сепаратисты не нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"По данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения", - говорится в тексте сообщения.

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