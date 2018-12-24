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Создание Порошенко независимой церкви - вопрос госбезопасности, – эксперт

Комментариев: 9
Создание Порошенко независимой церкви - вопрос госбезопасности, – эксперт

Скандал вокруг Рижского митрополита и главы Латвийской православной церкви (находится в управлении Московского патриархата) Александра Кудряшова в очередной раз доказывает, что президент Петр Порошенко оказался прав в вопросе необходимости создания независимой украинской церкви. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Алексей Голобуцкий.

"Создание независимой украинской церкви, которым так активно занимается президент Порошенко, – это вопрос не только религии, но и государственной безопасности. Пару дней назад Латвия открыла архивы КГБ, в которых содержалась картотека агентов, резидентов и явочных квартир. Среди них оказался и Александр Кудряшов, который нынче возглавляет православную церковь Московского патриархата в Латвии", –написал Голобуцкий.

По его словам, Александра Кудряшова КГБ завербовал еще в 1982 году. 

"В принципе, давно уже не секрет, что в СССР церковь стала фактически отделом КГБ, и священники исправно и регулярно носили туда доносы на своих прихожан. За четверть века с распада Союза ситуация не особенно изменилась . И в этом вся суть Московского патриархата", – считает эксперт.

Это одна из причин, почему Украине действительно необходима собственная независимая православная церковь. Как отметил политолог, "украинская церковь должна быть без стукачей и любителей "русского мира".

"И именно поэтому я поддерживаю предложение Порошенко создать свою церковь – независимую украинскую церковь – и в конце концов покончить с "фээсбэшниками" в рясах, которые занимаются толькостукачеством и пропагандой", – подытожил Алексей Голобуцкий.  

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Комментариев (9)
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Василище    24.12.2018, 12:56
Оценка:  -2
Василище
Человек на оружии поднимается.И мечтает получить гибридную 30-летнюю войну))
Колишній-східняк    24.12.2018, 12:59
Оценка:  -1
Колишній-східняк
не мы эту войну начали
Колишній-східняк    24.12.2018, 12:35
Оценка:  -2
Колишній-східняк
священники исправно и регулярно носили туда доносы на своих прихожан - неужели и тайну исповеди нарушали? Или в православии исповедей нет, я как-то не в курсе?
Шкиряк_и_Зорин    24.12.2018, 12:50
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорин
Есть. Дело происходило так:
В исповедальне грешник исповедовался, затем батюшка просовывал ему два протокола Исповеди, грешник читал и - "с моих слов записано верно, мною прочитано" - подписывал. Потом отдавал один протокол попу, другой оставлял себе и уходил очищенный.
Вот так вот было!
Колишній-східняк    24.12.2018, 12:57
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Этоплюс!
Колишній-східняк    24.12.2018, 12:32
Оценка:  -3
Колишній-східняк
- Как тебе новый президент?
- Я его ни разу трезвым не видел.
- Да он вроде бы не пьёт...
- Так я не просыхаю.
Шкиряк_и_Зорин    24.12.2018, 12:31
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорин
Прямо как во времена СССР! Тогда церковь тоже была в ведении госбезопасности!
doc1    24.12.2018, 12:17
Оценка:  -1
doc1
Россия - страна стукачей!
ТакТакс    24.12.2018, 12:02
Оценка:  0
ТакТакс
Конечно прав! Как дуга.
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