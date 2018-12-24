Создание Порошенко независимой церкви - вопрос госбезопасности, – эксперт

Скандал вокруг Рижского митрополита и главы Латвийской православной церкви (находится в управлении Московского патриархата) Александра Кудряшова в очередной раз доказывает, что президент Петр Порошенко оказался прав в вопросе необходимости создания независимой украинской церкви. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Алексей Голобуцкий.

"Создание независимой украинской церкви, которым так активно занимается президент Порошенко, – это вопрос не только религии, но и государственной безопасности. Пару дней назад Латвия открыла архивы КГБ, в которых содержалась картотека агентов, резидентов и явочных квартир. Среди них оказался и Александр Кудряшов, который нынче возглавляет православную церковь Московского патриархата в Латвии", –написал Голобуцкий.

По его словам, Александра Кудряшова КГБ завербовал еще в 1982 году.

"В принципе, давно уже не секрет, что в СССР церковь стала фактически отделом КГБ, и священники исправно и регулярно носили туда доносы на своих прихожан. За четверть века с распада Союза ситуация не особенно изменилась . И в этом вся суть Московского патриархата", – считает эксперт.

Это одна из причин, почему Украине действительно необходима собственная независимая православная церковь. Как отметил политолог, "украинская церковь должна быть без стукачей и любителей "русского мира".

"И именно поэтому я поддерживаю предложение Порошенко создать свою церковь – независимую украинскую церковь – и в конце концов покончить с "фээсбэшниками" в рясах, которые занимаются толькостукачеством и пропагандой", – подытожил Алексей Голобуцкий.