Синюю Руку в центре Киева обрисовали свастикой

Неизвестные изуродовали арт-объект на столичной Бессарабке.

В центре столицы на скульптуре, известной под названием “Синяя Рука“, нарисовали свастику.

Об этом сообщает директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Фейсбук.

Напомним, скульптура румынского скульптора Богдана Раци под названием Middle Way установлена на бульваре Тараса Шевченко в конце сентября на месте памятника Ленину. Арт-объект в форме огромной синей руки по задумке автора символизирует дружбу и общение.

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Руку установили в рамках инициативы мэра Киева Виталия Кличко “Киев - город мира“, согласно обращению Посольства Румынии в Украине, и проекта с общим названием Moving Monuments (движущиеся памятники).

Ранее сообщалось о том, что в Одессе разрисовали памятник Потемкинцам.