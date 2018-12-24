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Синюю Руку в центре Киева обрисовали свастикой

Комментариев: 2
Неизвестные изуродовали арт-объект на столичной Бессарабке.
Синюю руку в Киеве разрисовали
Синюю руку в Киеве разрисовали
facebook.com/Дмитрий Тымчук

В центре столицы на скульптуре, известной под названием “Синяя Рука“, нарисовали свастику.

Об этом сообщает директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Фейсбук.

Напомним, скульптура румынского скульптора Богдана Раци под названием Middle Way установлена на бульваре Тараса Шевченко в конце сентября на месте памятника Ленину. Арт-объект в форме огромной синей руки по задумке автора символизирует дружбу и общение.

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Руку установили в рамках инициативы мэра Киева Виталия Кличко “Киев - город мира“, согласно обращению Посольства Румынии в Украине, и проекта с общим названием Moving Monuments (движущиеся памятники).

Ранее сообщалось о том, что в Одессе разрисовали памятник Потемкинцам.

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Теги: синяя рука, свастика, Киев, вандализм
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Комментариев (2)
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Шкиряк_и_Зорин    24.12.2018, 12:53
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорин
Ну всё! Теперь это будет местом сбора и паломничества активистов!
Василище    24.12.2018, 12:50
Оценка:  +1
Василище
Логично))
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