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Супрун назвала глупостью лечение алкоголем

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Исполняющая обязанности главы Минздрава опровергла лечебные свойства алкоголя.
Алкогольные напитки вредят организму, а не лечат
Алкогольные напитки вредят организму, а не лечат
depositphotos.com

Алкогольные напитки ни в виде настроек, ни в виде капель неэффективны и лечебных свойств не имеют. Такое мнение выразила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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“Многие люди считают, что алкогольные напитки имеют лечебные свойства. Ими растирают тело, делают настойки или капли, или просто пьют с целью “оздоровиться“. Как можно догадаться - употребление алкоголя для здоровья большой пользы не несет“ - отметила Супрун.

Глава Минздрава опровергла миф о лечебных свойствах джин-тоника. И о отметила, лечебным эффектом обладает только безалкогольный напиток.  

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“Джин-тоник содержит вещество хинин, которое активно применяется в медицине. А вот сам джин не оказывает лечебного эффекта. Большинство тоников, которые можно приобрести в магазине сегодня, содержат небольшое количество хинина и не столь горькие, как традиционный напиток. Чтобы получить соответствующее дозирования хинина против малярии, нужно выпить далеко не один коктейль“, - подчеркунула Супрун.

Ранее Супрун рассказала о правильном питании для беременных. Супрун считает, что следует избегать избытка соленой пищи, а сладкого лучше совсем не есть, чтобы не набирать вес.

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Теги: супрун, мифы, алкоголь
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Комментариев (1)
виджай    24.12.2018, 13:03
Оценка:  0
виджай
если срачка-водка с солью...
если простуда-водка с перцем...
Супрун дура,неотёсаная...
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