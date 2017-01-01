Неизвестный по телефону сообщил о заминировании автостанции Привоз.

В Одессе проверили сообщение о заминировании

В Одессе при поиске бомбы на Привозе эвакуировали 300 человек

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В Одессе при поиске бомбы на Привозе эвакуировали 300 человек

В Одессе полиция эвакуировала 300 человек, чтобы проверить анонимное сообщение о минировании автостанции “Привоз“ и железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

“Сегодня в 8:35 по спецлинии “102“ поступило анонимное сообщение о том, что на территории “Автостанция “Привоз“ находится взрывчатка. Через несколько минут из этого же телефонного номера сообщили и о минировании железнодорожного вокзала“, - заявили правоохранители.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По итогам проверки зданий и прилегающей территории автостанции и вокзала правоохранители не обнаружили взрывных устройства и вещества.

В полиции уточнили - учреждения снова работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве “заминировали“ сеть супермаркетов.