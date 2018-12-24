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Во Львове авто скорой помощи сбило женщину с ребенком

Комментариев: 6
Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
За пару секунд до столкновения
За пару секунд до столкновения
Скриншот из видео

Во Львове автомобиль скорой помощи сбил женщину с ребенком, которые стояли на тротуаре. Об инциденте сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Происшествие произошло по улице генерала Чупринки 11 в субботу, 22 декабря.

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“Как отметила мама, в субботу она ждала такси на тротуаре.  От удара сзади женщина полетела вперед, а ребенок оказался далеко под колесами машины. Пострадавшая остановила машину и бросилась вытаскивать ребенка. Вытащив его, осмотрела. Он был в стрессовом состоянии и ужасно плакал. Водитель вышел и сказал, что не видел их, что мать недосмотрела ребенка“, – написал депутат.

При этом работники скорой помощи сказали, что женщина сама виновата в происшествии.

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“Подошел их сотрудник, сказал, что все видел. Он свидетель, и пострадавшая сама виновата – слишком близко стояла к машине, и водитель меня не мог увидеть. Все для нас обошлось шоком и ушибами“ - отметил Зинкевич.

Заявление женщина написала потом, так как “из-за шока не подумала, чтобы на место вызвать полицию, а переживала за ребенка“.

Как сообщалось, в субботу, 22 декабря, во Львове возле Оперного театра на рождественской ярмарке прогремел взрыв.

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Теги: львов, скорая помощь, дтп
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Комментариев (6)
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SEMPENTY    24.12.2018, 14:29
Оценка:  -1
SEMPENTY
Суда по видео,женщина спокойно стояла на остановке, ничего противоправного не совершала, а водила вообще по непонятной причине оказался на тротуаре. Под суд этого урода. Должен сесть.
ВосставшийИзБана    24.12.2018, 14:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Женщина стояла не на остановке, а на тротуаре. Скорая помощь - это спецтранспорт. Для нее особые правила. Поэтому водитель имел полное право оказаться на тротуаре. Другого способы выехать видимо не было. Женщина оказалась в "мертвой зоне". Тут одновременно и нет виноватых и виноваты все.
ВосставшийИзБана    24.12.2018, 14:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Так что не нужно быть таким кровожадным. Улица - место повышенной опасности.
Lyosha    24.12.2018, 14:21
Оценка:  0
Lyosha
Охреневший водитель,женщина себе спокойно стояла с ребёнком на тротуаре и никому не мешала,и никуда не лезла,а этот чёрт сам не увидел и ещё обвиняет бедную маму. Я бы на месте отца порвал бы этого водилу!
ВосставшийИзБана    24.12.2018, 14:29
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ты сам сядь за руль и посмотри. Через боковые зеркала в такой ситуации не видно, что происходит за машиной. Через зеркало в салоне тоже может быть не видно. Тем более что женщина нагнулась и в машине заднее стекло медет быть закрашено. Такие ситуации происходят сплошь и рядом. Для этого в некоторых
ВосставшийИзБана    24.12.2018, 14:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Машинах автоматически включается звуковой сигнал. для предупреждения пешеходов.
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