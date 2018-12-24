Во Львове авто скорой помощи сбило женщину с ребенком

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

За пару секунд до столкновения Скриншот из видео

Во Львове автомобиль скорой помощи сбил женщину с ребенком, которые стояли на тротуаре. Об инциденте сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Происшествие произошло по улице генерала Чупринки 11 в субботу, 22 декабря.

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“Как отметила мама, в субботу она ждала такси на тротуаре. От удара сзади женщина полетела вперед, а ребенок оказался далеко под колесами машины. Пострадавшая остановила машину и бросилась вытаскивать ребенка. Вытащив его, осмотрела. Он был в стрессовом состоянии и ужасно плакал. Водитель вышел и сказал, что не видел их, что мать недосмотрела ребенка“, – написал депутат.

При этом работники скорой помощи сказали, что женщина сама виновата в происшествии.

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“Подошел их сотрудник, сказал, что все видел. Он свидетель, и пострадавшая сама виновата – слишком близко стояла к машине, и водитель меня не мог увидеть. Все для нас обошлось шоком и ушибами“ - отметил Зинкевич.

Заявление женщина написала потом, так как “из-за шока не подумала, чтобы на место вызвать полицию, а переживала за ребенка“.

Как сообщалось, в субботу, 22 декабря, во Львове возле Оперного театра на рождественской ярмарке прогремел взрыв.