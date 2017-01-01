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Дорога домой: На западной границе огромные очереди

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Украинцы массово возвращаются домой на праздники.
Люди массово возвращаются в Украину
Люди массово возвращаются в Украину
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На западной границе украинцы продолжают простаивать в очередях. Всего около 100 автомобилей ожидают проезд в пунктах пропуска Ягодин, Краковец, Смильница и Рава-Русская. Об этом сообщил помощник председателя ГПСУ Олег Слободян в эфире телеканала 112.

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“Ситуация принципиально не изменилась, но количество автомобилей, которые ожидают въезд в Украину по сравнению с вчерашним днем несколько уменьшилась. На пунктах пропуска “Ягодин“, “Краковец“, “Рава-Русская“ и “Смильница“ мы наблюдаем на въезд еще более 100 легковых автомобилей, не считая грузовых. Там еще сохраняется напряженная ситуация“, - отметил Слободян.

Чиновник отметил, для быстрого разрешения ситуации будут привлечены все резервы пограничного состава.

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“Несмотря на праздничное настроение, пограничники будут по максимуму на границе, мы будем использовать резервы, чтобы были заполнены все рабочие места и на всех направлениях оперативно осуществлять пропуск лиц и транспортных средств. Также это период активизации использования служебных собак, период, когда пограничные наряды на “зеленой границе“ также будут увеличены, максимальное количество людей будет выходить на службу“, - добавил Слободян.

Как сообщалось, 20 декабря у аэропорта Борисполь возникли проблемы с приемом новогодних посылок.

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Теги: украина, западная граница, очереди, Ягодин, Краковец, Смильница, Рава-Русская
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