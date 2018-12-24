Украинцы завалили "евробляхами" поселок Убля

В Словакии в поселке возле украинской границы более сотни брошенных автомобилей на еврономерах.

В словацком поселке скопилась сотня авто на еврономерах

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В словацком поселке Убля возле границы с Украиной владельцы автомобилей на еврономерах продолжают массово бросать свои транспортные средства, сообщает Mukachevo.net 24 декабря.

За первые две недели декабря украинцы оставили в приграничном поселке более ста автомобилей и их количество продолжает расти.

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Сельский голова Надежда Серкова рассказала, сейчас авто без присмотра можно увидеть повсюду - и непосредственно возле КПП, и в любом месте, где их можно припарковать.

“Мы не позволим превратить Ублю в огромный мусорник“, - заявила Серкова, отметим, что планирует обратиться к областному руководству.

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Она посоветовала местным жителям не разрешать парковать машины в своих дворах и садах. При этом Серкова заявила, что не позволит вывозить авто на свалку или за пределы деревни без разрешения хозяев.

Ранее мы рассказывали, что будет, если не растаможить “евробляху“ вовремя.