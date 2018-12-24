Украинцы завалили "евробляхами" поселок Убля
В словацком поселке Убля возле границы с Украиной владельцы автомобилей на еврономерах продолжают массово бросать свои транспортные средства, сообщает Mukachevo.net 24 декабря.
За первые две недели декабря украинцы оставили в приграничном поселке более ста автомобилей и их количество продолжает расти.
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Сельский голова Надежда Серкова рассказала, сейчас авто без присмотра можно увидеть повсюду - и непосредственно возле КПП, и в любом месте, где их можно припарковать.
“Мы не позволим превратить Ублю в огромный мусорник“, - заявила Серкова, отметим, что планирует обратиться к областному руководству.
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Она посоветовала местным жителям не разрешать парковать машины в своих дворах и садах. При этом Серкова заявила, что не позволит вывозить авто на свалку или за пределы деревни без разрешения хозяев.
Ранее мы рассказывали, что будет, если не растаможить “евробляху“ вовремя.
По крайней мере у немцев так было. И за такое бросание еще наказывают.