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Украинцы завалили "евробляхами" поселок Убля

Комментариев: 6
В Словакии в поселке возле украинской границы более сотни брошенных автомобилей на еврономерах.
Украинцы завалили "евробляхами" поселок Убля
© mukachevo.net
Фото 1/4
  • В словацком поселке скопилась сотня авто на еврономерах
  • В словацком поселке скопилась сотня авто на еврономерах
  • В словацком поселке скопилась сотня авто на еврономерах
  • В словацком поселке скопилась сотня авто на еврономерах
Украинцы завалили "евробляхами" поселок Убля
В словацком поселке скопилась сотня авто на еврономерах
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В словацком поселке Убля возле границы с Украиной владельцы автомобилей на еврономерах продолжают массово бросать свои транспортные средства, сообщает Mukachevo.net 24 декабря.

За первые две недели декабря украинцы оставили в приграничном поселке более ста автомобилей и их количество продолжает расти.

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Сельский голова Надежда Серкова рассказала, сейчас авто без присмотра можно увидеть повсюду - и непосредственно возле КПП, и в любом месте, где их можно припарковать.

“Мы не позволим превратить Ублю в огромный мусорник“, - заявила Серкова, отметим, что планирует обратиться к областному руководству.

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Она посоветовала местным жителям не разрешать парковать машины в своих дворах и садах. При этом Серкова заявила, что не позволит вывозить авто на свалку или за пределы деревни без разрешения хозяев.

Ранее мы рассказывали, что будет, если не растаможить “евробляху“ вовремя.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Таможня, граница, фото, Словакия, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Колишній-східняк    24.12.2018, 15:25
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Евробляхи - дополнительная головная боль для самих водителей в Украине. Например, в случае ДТП...
RomaCrimea    24.12.2018, 15:17
Оценка:  0
RomaCrimea
Символичное название.
Колишній-східняк    24.12.2018, 15:27
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Тут важно ударение. Как, кстати, и в слове "свиньи", когда будете поздравлять знакомых с Новым годом по телефону.
navigator2    24.12.2018, 15:11
Оценка:  -2
navigator2
в переробку - цеж гроші
diver117    24.12.2018, 15:14
Оценка:  +2
diver117
Там вроде за утилизацию авто еще самому нужно денег заплатить.
По крайней мере у немцев так было. И за такое бросание еще наказывают.
Колишній-східняк    24.12.2018, 15:30
Оценка:  0
Колишній-східняк
Цілими їх на переплавку не віддаси, а демонтувати на окремі компоненти - роботи мама не горюй. Так що невідомо, чи це в цілому рентабельно.
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