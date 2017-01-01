Тарас Чорновил: Надежд на расследование смерти отца нет

Экс-депутат Украины Тарас Черновил прокомментировал ход расследования смерти отца.

Следственные действия по делу о гибели лидера Народного руха Украины Вячеслава Чорновила на данный момент не проводятся. Об этом сообщил его сын, Тарас Чорновил, в комментарии УНН.

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“На сегодняшний день ничего не изменилось. Дело не закрыто, а приостановлено. Сейчас никаких следственных действий не происходит“, - отметил он.

Тарас Чорновил о ходе дела в январе 2014 года: тогда горсуд Борисполя закрыл дело о смерти Чорновила, в котором обвинялся водитель КамАЗАа Куделя. Официальная причина - истек срок давности.

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“Там было настолько грубое нарушение процессуального кодекса, без проблем мы выиграли апелляцию весной того же года. Дело передали в прокуратуру. Генеральная прокуратура (в то время был ее руководителем Олег Махницкий) передали ее сразу в киевскую (прокуратуру - ред.), из киевской она перекочевала в Генеральную прокуратуру. Затем из Генеральной прокуратуры ее сбросил Мохницкий в органы УВД, что было полной бессмыслицей. Потому что решение апелляционного суда было - расследовать в части посягательства на жизнь государственного деятеля. А это подследственность Службы безопасности Украины и прокуратуры, а не УВД“, - подчеркнул он.

Тарас Чорновил рассказал, что в 2014 году он встречался со следователем. Однако, уточнил он, следователь может расследовать только эпизод, касающийся аварии, а не посягательство на жизнь государственного деятеля.

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“Дело попало снова в прокуратуру. Но возникла проблема с тем, кто может сегодня вести такого уровня дело, в котором столь давняя история, в котором уничтожены практически все доказательства. В котором толком нет свидетелей, а те, которые есть, там круговая порука, и никому из них не на руку что-то признавать. Там полный отказ идет во всем. Вот кто может расследовать такое дело, когда ни свидетелей, ни доказательств, и ни чего?!“, - подчеркнул он.

“Дело пока остановлено, чтоб не и истекли процессуальные сроки. И чтобы оно окончательно не было закрыто - его сейчас не расследуют. Удастся сформировать следственно-оперативную группу, способную его расследовать, очевидно следствие будет дальше идти. Я планирую снова встречаться с Луценко (Генеральным прокурором Юрием Луценко - ред.), снова говорить на эту тему. Но еще раз говорю, это вопрос в том, могут ли они скомпоновать такую группу. Возможно, где-то в дальнейшем. Пока у меня особых надежд нет“, - подытожил Чорновил.

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Напомним, украинские государственный деятель Вячеслав Черновил погиб в автокатастрофе 25 марта 1999 года. Авто с политико врезалось в грузовик. В ДТП также погиб водитель. Пресс-секретарь Чорновила Дмитрий Пономарчук был госпитализирован. После по официальной версии Пономарчук умер (инфаркт). В то время некоторые СМИ сообщили якобы об умышленном отравлении.