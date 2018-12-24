Пограничникам предлагали взятки почти 800 раз в 2018 году

Украинские пограничники в этом году столкнулись с коррупцией 775 раз .

Украинские путешественники все еще продолжают предлагать взятки пограничникам. В 2018 году взятки предлагали 775 раз. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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“С начала этого года сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали почти 775 попыток подкупа своего персонала. В частности, вчера в столичном аэропорту “Борисполь“ наша соотечественница предложила пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев“ 20 евро неправомерного вознаграждения за ускорение оформления ее документов“ - говорится в сообщении.

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Чиновники напомнили, что взятка может быть квалифицирована по статье 369 УК Украины, а именно Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Госпогранслужба призывает всех путешествующих не провоцировать стражей порядка.

Ранее сообщалось о том, что поток нелегальных мигрантов в Украину вырос в 2018 году.