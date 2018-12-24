Рабинович: Порошенко признал важность Медведчука для обмена пленными

Виктор Медведчук является на сегодня единственным успешным переговорщиком между Украиной и Россией в вопросе обмена пленными, что признал даже президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

По словам лидера "За життя", президент Украины Петр Порошенко на своей недавней пресс-конференции заявил, что будет использовать Виктора Медведчука в переговорном процессе с Россией.

"Порошенко на пресс-конференции говорил, что будет и дальше использовать Медведчука для обмена пленными, потому что он единственный, кого Путин слушает", – сказал лидер партии.

Также Рабинович напомнил, что когда Янукович пришел к власти, Медведчук был отстранен, а те, кто сегодня правит страной, работали с Януковичем.

"И тогда Путин не повлиял на Януковича, чтобы тот не отстранял Медведчука. На Медведчука при Януковиче даже открыли два уголовных дела, которые заставил закрыть только Ринат Ахметов", – рассказал политик.

Он продолжил, что о Медведчуке, как о друге Путина, вспомнили только тогда, когда началась война на востоке Украины и когда украинцы начали попадать в плен. Рабинович заявил, что считает работу Медведчука по возврату украинцев из плена полезной.

"Когда попали в плен люди и началась война, то сразу вспомнили о куме Путина и попросили договориться об обмене, так как президент России украинскую власть не слушает. Те 483 человека, которые освобождены из плена благодаря Медведчуку – куму Путина, это хорошо или плохо? Конечно, это полезно для Украины", – подытожил народный депутат.